Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","shortLead":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","id":"20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed9f887-20df-4d83-9358-222171a9a0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","timestamp":"2020. június. 02. 04:14","title":"Meg sem kottyan a 330 km/h-s tempó a McLaren 720S-nek az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi rendszerbe szervezése miatt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi...","id":"20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3560d5-aa48-4f41-af45-180c38e7ee82","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","timestamp":"2020. június. 02. 10:04","title":"„A közalkalmazotti bértábla azért avult el, mert a kormány tíz éve nem tartja karban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik a munkanélküliség.","shortLead":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik...","id":"202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da52e2c2-bffb-42b8-b6d2-80603a396699","keywords":null,"link":"/360/202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","timestamp":"2020. június. 01. 08:15","title":"„Ez már élet-halál harc, ha senki sem segít, végünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","shortLead":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","id":"20200601_christo_csomagolo_muvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83100b40-8b09-41f4-a890-e25376f6edbf","keywords":null,"link":"/elet/20200601_christo_csomagolo_muvesz","timestamp":"2020. június. 01. 10:38","title":"Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","shortLead":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","id":"20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a394b-12de-4b1f-b706-18ac0b50281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","timestamp":"2020. június. 02. 16:50","title":"70 autót elloptak, egy Mercedes-AMG-t felgyújtottak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","shortLead":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","id":"20200601_karacsony_gergely_pride","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e64a136-ec60-4efb-afb7-09d19f626e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_karacsony_gergely_pride","timestamp":"2020. június. 01. 14:36","title":"Karácsony Gergely köszöntötte a Pride-hónapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során. A kialakult helyzet a Google-t is érinti.","shortLead":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során...","id":"20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea724eb5-c3fe-4fed-b5c7-ea9611e1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","timestamp":"2020. június. 01. 13:03","title":"Forró a helyzet az Egyesült Államokban, a Google egyelőre nem indítja az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]