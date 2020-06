A félelem kultúráját teremtette meg, zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget (IWF) Aján Tamás – állapította meg a sportszervezet 2009 és 2019 közötti időszakát vizsgáló független nyomozócsport. Ahogy megírtuk, Richard McLaren és munkatársai szerint az IWF legmagasabb szintjein is jelen volt a korrupció, s a szervezetben 10,4 millió dollárral nem tudnak elszámolni. A riportból az is kiderül, hogy a szövetség 40 pozitív doppingtesztet titkolt el vagy hozott nyilvánosságra késleltetve.

„Aján a félelem kultúráját teremtette meg, zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget" Elkészült a McLaren-jelentés a sportszervezet belső ügyeiről.

Aján, aki 24 évig főtitkára, 2000-től pedig elnöke volt az IWF-nek, a jelentés publikálását követően közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben tagadta az ellene felhozott vádakat.

Egész életemben betartottam a törvényeket, a sport írott és íratlan szabályait, szokásait. Az IWF alapszabályának előírásai szerint minden szükséges döntést a nemzetközi szövetség elnöksége hozott meg. Az elnökség hagyta jóvá az éves költségvetést, a svájci auditorok által készített független könyvvizsgálói jelentést – mely tanúsítja a pénzügyek jogszerű kezelését – a közgyűlés fogadta el. Az ellenem felhozott vádak alaptalanok.”

A magyar sportdiplomata hangsúlyozta, hogy a vizsgálat során teljes mértékben együttműködött McLarenékkel, „azonban sajnálatos módon kérésem ellenére sem bocsátották rendelkezésemre azokat a szükséges információkat, amelyek alapján cáfolhattam volna állításaikat és anélkül publikálták a jelentést, hogy a tisztázás lehetőségét megadták volna számomra” – írta.

„Mivel nem kaptam meg a jelentést előzetesen, ezzel kapcsolatban részletesen csak annak áttanulmányozása után kívánok állást foglalni. Mintegy fél évszázada egész szakmai pályafutásomat a sport, a magyar és a nemzetközi olimpiai mozgalom, a súlyemelés és a doppingellenes küzdelem szolgálatában töltöttem. Jelenleg is a sport érdekében tevékenykedem a Magyar Olimpiai Akadémia elnökeként. Ezen fáradozásomat a jövőben is folytatni kívánom. Továbbra is szoros kapcsolatot szeretnék ápolni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel és a súlyemelőcsaláddal” – olvasható Aján közleményében.

Ajánnal az ARD német tévécsatorna január 5-én bemutatott filmjében fogalmaztak meg súlyos, korrupcióról, sikkasztásról, a sportágban zajló szisztematikus doppingolás eltussolásáról szóló vádakat. Az ARD hírt adott két svájci bankszámláról, amelyre 1992-től 23 millió dollár (csaknem 7 milliárd forint) érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében. A csatorna szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár (nagyjából 1,7 milliárd forint) sorsa tisztázatlan.

A film levetítését követően Aján a szövetség elnökségének év eleji, dohai ülésén maga kérte tevékenységének felfüggesztését annak érdekében, hogy vizsgálat derítse fel a vádak valóságtartalmát. Egyben visszautasította azokat. A 2000-től tíz éven át Nemzetközi Olimpiai Bizottság-tag, 2010 óta pedig tiszteletbeli NOB-tag Aján március 3-án lemondott tiszteletbeli tagságáról, mert – mint fogalmazott – meg akarja menteni az olimpiai mozgalmat a negatív pletykáktól és az ebből fakadó kellemetlenségektől. Április 15-én aztán bejelentette, hogy a tokiói olimpia halasztása miatt távozik az elnöki posztról. Hozzátette, hogy voltak feltételei a visszalépésének, amelyeket az IWF elnöksége elfogadott.