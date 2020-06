Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra a Samsung.","shortLead":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra...","id":"20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04780e3-182b-421f-8683-bde1b24a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","timestamp":"2020. június. 06. 10:03","title":"A Samsung új légkondija figyeli, hogy van-e valaki a szobában, és csak akkor hűt, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkiesésekkel kalkulál a következő évekre a kormány, amit részben a kiskereskedelmi különadóból, részben az önkormányzatoktól elvont pénzből tervez kompenzálni.","shortLead":"Jelentős bevételkiesésekkel kalkulál a következő évekre a kormány, amit részben a kiskereskedelmi különadóból, részben...","id":"20200606_A_kormany_belathato_ideig_rajta_tartja_a_terdet_az_onkormanyzatok_nyakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd5980-c0f7-45f7-9baa-e647495ef568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_A_kormany_belathato_ideig_rajta_tartja_a_terdet_az_onkormanyzatok_nyakan","timestamp":"2020. június. 06. 13:44","title":"A kormány belátható ideig rajta tartja a lábát az önkormányzatok nyakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden bejelentette, hogy hivatalosan is ő lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje.","shortLead":"Joe Biden bejelentette, hogy hivatalosan is ő lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje.","id":"20200606_Hivatalosan_is_eldolt_ki_lesz_Trump_kihivoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c6db7b-3c31-46e1-9d5d-cf9daa0ea699","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Hivatalosan_is_eldolt_ki_lesz_Trump_kihivoja","timestamp":"2020. június. 06. 08:22","title":"Hivatalosan is eldőlt, ki lesz Trump kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. ","shortLead":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. Mintha nem lennének fontosabb kérdések.","id":"20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebbbd2-65c0-4ab7-97f4-a24581337849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","timestamp":"2020. június. 05. 16:28","title":"A koronavírus a Brexitet is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este végre újra nemzetközi járatot fogadott a bolognai repülőtér.","shortLead":"Csütörtökön este végre újra nemzetközi járatot fogadott a bolognai repülőtér.","id":"20200606_Ennyire_talan_meg_sehol_sem_orultek_a_Wizzair_budapesti_jaratanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fa270c-08be-4eff-93f1-05d6aa35af58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Ennyire_talan_meg_sehol_sem_orultek_a_Wizzair_budapesti_jaratanak","timestamp":"2020. június. 06. 11:05","title":"Talán még sehol sem örültek annyira a Wizzair budapesti járatának, mint Bolognában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aján Tamás megbukott, ám hálózata és a szelleme tovább él. A gyanú mindenesetre sikkasztásról, korrupcióról és pénzmosásról szól, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a vezető német konzervatív lap. ","shortLead":"Aján Tamás megbukott, ám hálózata és a szelleme tovább él. A gyanú mindenesetre sikkasztásról, korrupcióról és...","id":"20200606_FAZ_Ajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30eca040-0836-4596-9259-0ec281610535","keywords":null,"link":"/360/20200606_FAZ_Ajan","timestamp":"2020. június. 06. 10:00","title":"FAZ: Aján hajóutakkal és ötcsillagos szállodákkal is vett szavazatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","shortLead":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","id":"20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17cccbb-300f-4eb4-82fe-fbb1b175f0ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","timestamp":"2020. június. 05. 15:07","title":"Jól jött az embereknek az ingyenes parkolás, de nem azért, amiért meghirdették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]