Index: Éppen egy médiaháború bontakozik ki a kormánypárti sajtóban

[{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába nőttek a bevételeik, a sertéspestis alávágott az ágazatnak.","shortLead":"Hiába nőttek a bevételeik, a sertéspestis alávágott az ágazatnak.","id":"20200608_5_milliard_forintos_veszteseget_termelt_Csanyi_oriasi_vagohidja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1574ee50-cf2f-45db-aa7b-9b58885349bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_5_milliard_forintos_veszteseget_termelt_Csanyi_oriasi_vagohidja","timestamp":"2020. június. 08. 08:04","title":"5 milliárd forintos veszteséget termelt Csányi gigavágóhídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","shortLead":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","id":"20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3cd81c-4350-439e-bb9b-7e0abc0c19ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","timestamp":"2020. június. 06. 21:54","title":"Nemrég újították fel az M0-ás Hárosi Duna-hídját, máris lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","shortLead":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","id":"20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c91c85-f668-4996-84d3-faeb733a21fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","timestamp":"2020. június. 07. 21:50","title":"Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80ab9df-023d-442a-84b3-417b26d126f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus vasárnapi programja volt a miniszterelnöknek.","shortLead":"Klasszikus vasárnapi programja volt a miniszterelnöknek.","id":"20200608_Foci_es_keresztyenseg__errol_szolt_Orban_Viktor_hetvegeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80ab9df-023d-442a-84b3-417b26d126f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be4aa4-cb9f-4850-a017-82c470c7bdea","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Foci_es_keresztyenseg__errol_szolt_Orban_Viktor_hetvegeje","timestamp":"2020. június. 08. 10:59","title":"Foci és keresztyénség – erről szólt Orbán Viktor hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","shortLead":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","id":"20200607_megbizhato_adozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e162b9f-15f3-495d-b0bf-419f29f95867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_megbizhato_adozo","timestamp":"2020. június. 07. 10:23","title":"Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának szélvédőjében állt meg.","shortLead":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának...","id":"20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7551c5-38d0-4f55-b424-6a852a982fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","timestamp":"2020. június. 07. 19:45","title":"Teherautóról leszakadó fémdarab talált el két autót, kevésen múlt a tragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","shortLead":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","id":"20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61176178-b437-432a-a8d9-4a493605436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","timestamp":"2020. június. 06. 20:06","title":"Valahol se net, se tévé nem volt a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]