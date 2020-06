Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","shortLead":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","id":"20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12b534a-b77e-41f0-986e-aff667de2c4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 10. 05:42","title":"Magyar haditengerészekre emlékezik az Országgyűlés, aztán a költségvetés maratoni tárgyalásába kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés adaptációjának úgynevezett pilot epizódját.","shortLead":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés...","id":"20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8079c3-89a9-4685-9807-0a1d02279736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","timestamp":"2020. június. 09. 19:03","title":"A Csernobil rendezőjére bízták a The Last of Us-sorozat első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","shortLead":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","id":"20200610_Vilag_egjobb_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef5f32-b087-4474-8b7a-b5a7d98128f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vilag_egjobb_egyetem","timestamp":"2020. június. 10. 19:30","title":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","shortLead":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","id":"20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a35fc3-6186-403b-ad0c-81fb89489079","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:01","title":"Június 15-én a könyvtárak is kinyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","shortLead":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","id":"20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94298aca-bff5-4fe7-b12f-4041aa5326a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","timestamp":"2020. június. 11. 04:07","title":"A Passat az új Zsiguli, amivel bármit el lehet szállítani - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","shortLead":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","id":"20200609_george_floyd_temetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe7c0f2-13a2-4acb-8adf-869c2b413825","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese","timestamp":"2020. június. 09. 19:16","title":"Élőben közvetítik George Floyd temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elnök-vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA...","id":"20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5999ae8-ecbf-4738-acce-0fb92e9ae371","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","timestamp":"2020. június. 09. 20:44","title":"Iszonyatos veszteséggel zárják az évet a világ légitársaságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]