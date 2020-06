Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","shortLead":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","id":"20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdfdb02-6f73-439f-bfb7-6bddd1e1bf5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","timestamp":"2020. június. 28. 11:34","title":"Hibás a Boeing 777-es gépek üzemanyagszint-jelző rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef3ba8-6334-4244-b878-c854124d5164","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2020. június. 28. 08:35","title":"Viharokkal és forrósággal ér véget a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64528-5e91-49c2-b9d7-c57100011681","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A szabadság, a rendszerenkívüliség jellemzi eddigi pályafutását. 