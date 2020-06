Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele az emberek az alattvalói létbe. A politológus szerint Orbán Viktor alkalmazkodóképessége kiemelkedő, sikeresen hitette el az emberekkel, hogy \"nem kell nagyon ugrálni\", de azért van a rendszernek gyenge pontja.","shortLead":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele...","id":"20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d089c-9cac-414a-adf5-3605329406e9","keywords":null,"link":"/360/20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. június. 29. 15:00","title":"\"Ugyanaz fog történni, mint '90 előtt\" – Ceglédi Zoltán politológus a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7a57e-e975-4ae8-a66a-ac8e557b8f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","timestamp":"2020. június. 30. 08:44","title":"Hárommal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, senki nem halt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük az adóhatóság felé. Kipróbáltuk a regisztrációt.","shortLead":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük...","id":"20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952db80-42ef-4776-a303-9349b9e62280","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Most már tényleg mindent lát majd a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk szemünk egészségének megóvása érdekében. Lássuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk...","id":"samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b06f80-4964-4c7d-bf0c-b4db8a3a6ef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Tippek és tanácsok: így tévézzünk, hogy a szemünk se szenvedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b64618-e430-4fcd-b3ca-37680390bf48","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","timestamp":"2020. június. 29. 05:23","title":"Havonta átlagosan több áldozatot szed a koronavírus, mint az AIDS vagy a malária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","shortLead":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","id":"20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd033ab0-9030-431f-b845-bb8a39b4aa5b","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","timestamp":"2020. június. 30. 11:07","title":"Jennifer Hudson hátborzongatóan jó Aretha Franklin lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]