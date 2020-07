Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","shortLead":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","id":"20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a655fe-221a-4508-926f-5fe32db16001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","timestamp":"2020. július. 01. 15:03","title":"Lenyűgöző videó készült a Nap elmúlt 10 évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24","c_author":"Marabu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a8f43-cc94-475b-873b-80af0227eb98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","timestamp":"2020. július. 01. 18:26","title":"Marabu Féknyúz: Ha lenne itt parkolóhely, kiszállnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett oda, hogy a polgármester inkább lemondott.","shortLead":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat...","id":"20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e0542f-5825-4c66-9897-5030aebce57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","timestamp":"2020. július. 02. 13:12","title":"Kirúgott cégvezető miatt mondhatott le a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság visszaszorulásához.","shortLead":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság...","id":"20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71db0509-bcb0-4b6e-8867-0fda1bb643bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","timestamp":"2020. július. 01. 16:26","title":"A VOSZ sem ért egyet a kata-szabályok változásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711a591-cc80-422a-83b9-c9149a8f76a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 21:55","title":"Zárnak az iskolák és az óvodák Felső-Ausztriában a fokozódó járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg a Politico. A hatalom folyosóin mind gyakrabban hallatszik Goethe nyelve. Annál is inkább, mert az Európai Bizottság élén is német politikus áll.","shortLead":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg...","id":"20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853813e-34dc-4961-bedf-84e5dcbb657f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","timestamp":"2020. július. 02. 17:45","title":"Brüsszel egyre inkább németül beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf54405-827d-48df-a7a1-be32558bb45b","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Bubópestis fertőzött meg két embert Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]