[{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","shortLead":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","id":"20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e8423-4662-4c25-9474-064029916bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 14. 09:28","title":"Koronavírus: 11 új fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv felhasználásával – ahhoz adunk tippeket, hogy a gyakran használt tojást hogyan használhatjuk fel teljes egészében.","shortLead":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv...","id":"20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8142d1-c18b-413a-b985-29dacedef91a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","timestamp":"2020. július. 13. 12:28","title":"Hulladékmentes konyha: tippek a maradék tojás felhasználására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium azt állítja, amint értesültek arról, hogy a perui nagykövet pedofilügybe keveredett, egyből intézkedtek. ","shortLead":"A külügyminisztérium azt állítja, amint értesültek arról, hogy a perui nagykövet pedofilügybe keveredett, egyből...","id":"20200714_rendor_kaleta_peru_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53b0162-8743-4ac9-954e-6a7b0c9495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_rendor_kaleta_peru_titkositas","timestamp":"2020. július. 14. 18:00","title":"Két budapesti rendőr hozta haza Kaletát Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper szerint tökéletesen működik a kettős mérce. ","shortLead":"A rapper szerint tökéletesen működik a kettős mérce. ","id":"20200714_Majka_Felhaborito_hogy_van_aki_szervezhet_tomegrendezvenyt_es_van_aki_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cf163d-5f96-4c28-92f2-9ba3f0018726","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Majka_Felhaborito_hogy_van_aki_szervezhet_tomegrendezvenyt_es_van_aki_nem","timestamp":"2020. július. 14. 12:15","title":"Majka: Felháborító, hogy van, aki szervezhet tömegrendezvényt, és van, aki nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8 millióért.","shortLead":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8...","id":"20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6badd9-6b8f-498a-9876-ed63b1f033e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","timestamp":"2020. július. 14. 11:29","title":"Közel feleannyiért vett lélegeztetőgépeket az állami kórházellátó, mint a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]