[{"available":true,"c_guid":"062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","shortLead":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","id":"20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a801b05-ac41-49c4-8fc3-e294351930b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","timestamp":"2020. július. 16. 16:06","title":"Megérkeztek a szivárványos Mercedes-AMG biztonsági autók a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónap szünet után járnak ismét a brit légitársaság gépei.","shortLead":"Három hónap szünet után járnak ismét a brit légitársaság gépei.","id":"20200716_British_Airways_Budapest_London","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79407edd-ae2b-4799-990f-0999b787e213","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_British_Airways_Budapest_London","timestamp":"2020. július. 16. 18:21","title":"Újra közlekednek a British Airways járatai Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető beosztású rendőrök lesznek, akiket esetenként akár havi több millió forinttal is megkent a kilencvenes és kétezres évek diszkópápája. Ők jóval súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint a most hét év fegyházra ítélt Vizoviczki, de az eljárás titkos marad.","shortLead":"Vizoviczki László vesztegetési ügyének főszereplői a katonai ügyész szerint innentől kezdve azok a volt vezető...","id":"20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2a46cc-7da2-4871-9602-8cc7e2c7ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad15951-6764-404a-8f8b-6539c4f23b11","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_a_vizoviczki_ugy_foszereploi_innen_a_korrumpalt_vezeto_rendorok","timestamp":"2020. július. 16. 19:42","title":"A Vizoviczki-ügy rendőr vádlottjai háromszor annyit is kaphatnak, mint a volt diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","shortLead":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","id":"20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfe68e-63c3-48bc-b4d8-ab4e5521d809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","timestamp":"2020. július. 17. 09:03","title":"A konteósok beájulnak: jön a 6G, ami mellett az 5G csigalassúnak fog tűnni a Samsung szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","shortLead":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","id":"20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451fb150-771e-4fa9-b688-ae546b8dc8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","timestamp":"2020. július. 17. 08:51","title":"Légpuskával lőhettek meg egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]