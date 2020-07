Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","shortLead":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","id":"20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce99807-dbf6-41c9-8ce6-ac6da2b61310","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","timestamp":"2020. július. 17. 16:32","title":"Klórgáz miatt kerülhetett kórházba három gyerek egy debreceni élményfürdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","shortLead":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","id":"20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eac4b-ca9f-40de-98dc-2bd929bbea7f","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","timestamp":"2020. július. 18. 14:04","title":"Happy days: mosolygó arcot vetíttek a brit parlamentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk, a német világbajnok állapotáról is mondott néhány szót.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk...","id":"20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52906f-b5cb-472f-98ea-ee75148a44a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","timestamp":"2020. július. 19. 09:35","title":"Schumacher állapotáról is beszélt Budapesten Jean Todt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","shortLead":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","id":"20200717_rablas_pecs_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88035762-020d-4f41-ad30-68a95d7716a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_rablas_pecs_kes","timestamp":"2020. július. 17. 20:35","title":"Késsel raboltak ki egy belvárosi boltot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került be a programba a héten tragikus hirtelenséggel elhunyt Bogdán László faluja, Cserdi is.","shortLead":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került...","id":"20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b62f5-b6e0-433e-b14b-a1b17f0f9e73","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","timestamp":"2020. július. 18. 07:00","title":"Beer Miklós is bekapcsolódott a romaprogramba, amely Cserdin is próbál segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőgép út közben kapott bombafenyegetést.","shortLead":"A repülőgép út közben kapott bombafenyegetést.","id":"20200717_bomba_ryanair_oslo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6028164-d501-4229-9a34-4e9c7d5683e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_bomba_ryanair_oslo","timestamp":"2020. július. 17. 13:58","title":"Bombafenyegetést kapott a Ryanair oslói járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]