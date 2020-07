Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 2-án ránthatja le a leplet az Intel a 11. generációs processzorairól.","shortLead":"Szeptember 2-án ránthatja le a leplet az Intel a 11. generációs processzorairól.","id":"20200718_intel_11_generacios_processzor_chip_cpu_tiger_lake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201f59f-0ce4-45d1-ba15-8169ab7953e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_intel_11_generacios_processzor_chip_cpu_tiger_lake","timestamp":"2020. július. 18. 12:03","title":"Nagy durranásra készül az Intel, bivalyerős új processzorok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból.","shortLead":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság...","id":"20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4659412-a311-42a9-a26f-16a9e1788d16","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","timestamp":"2020. július. 19. 09:19","title":"Kiszivárgott Orbánék uniós jogállamisági kritériummal kapcsolatos javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó nagy exkluzívját, a főleg látványban erős Ghost of Tsushimát. Ennél szebben pedig nem is zárulhatna a japán gyártó konzolos sikerszériája.","shortLead":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó...","id":"20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1d872-4da0-4075-a198-af302266bfc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","timestamp":"2020. július. 18. 20:03","title":"A PlayStation 4 utolsó nagy játéka egy remek szamurájfilm – de játéknak sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött...","id":"20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1e20d-d322-4d29-bd4b-7707d775e221","keywords":null,"link":"/360/20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Keletnémetek a Bundesligában! Igaz, csak kevesen – 1990. július 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de a friss statisztikák miatt előbb léptek.","shortLead":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de...","id":"20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7310e90-1e34-440f-be18-6546b0c17994","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","timestamp":"2020. július. 18. 09:01","title":"Szigorít Franciaország: már hétfőtől maszkot kell viselni a zárt helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","id":"20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ed73b5-e225-49fe-a25b-e367414bea4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","timestamp":"2020. július. 17. 19:03","title":"Lehet, hogy a vuhani koronavírus-esetek 53-87 százalékát kihagyták a hivatalos adatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már igen, hogy milyen irányba gondolkodik ezzel kapcsolatban a cupertinói cég.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már...","id":"20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8c122-fdcc-4aa6-ace3-f2a12229e0c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","timestamp":"2020. július. 17. 13:03","title":"Megmutatta az Apple, hogyan lenne igazán értelme a csodaszemüvegének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","shortLead":"A címzett nevét egy tévésorozatból vette a futár.","id":"20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647bc30e-1024-44e3-a6ae-d6d5f6b95f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e386bd49-ba2d-49b5-9ab9-87e71afc6761","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Kaveszeme_kokain_olasz_drogcsempesz","timestamp":"2020. július. 17. 16:12","title":"Kávészemekbe rejtette a kokaint az olasz drogcsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]