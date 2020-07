Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","shortLead":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","id":"20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a607e203-dd7b-41f1-a951-4ad833c2ce95","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","timestamp":"2020. július. 19. 15:55","title":"Ferenc pápa: Legalább a járvány alatt ne öljük egymást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","shortLead":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","id":"20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf133ce-c43f-4d78-97d9-7138ef4e84fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","timestamp":"2020. július. 19. 15:15","title":"„Csordában vonuló bulituristák”: Siófok összes közterületén tilos lesz alkoholt fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újra szükségessé váló óvintézkedések részleteiről várhatóan hétfőn dönt az osztrák kormány. 