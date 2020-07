Bodolai László, az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke volt az ATV Egyenes Beszéd c. műsorának a vendége. Rónai Egon kérdésére, hogy ki vezeti most az Indexet, azt mondta, hogy a három, pénteken felmondott főszerkesztő-helyettes, a lapot pedig a szintén felmondott újságírók, akik dolgoznak tovább – nekik a távolból is köszönte munkájukat.

Volt néhány munkatárs (egészen pontosan 21), akiket azonnal felmentettek a munkavégzés alól, de a többiek dolgoznak. Kiderült, Szombathy Pál már nem az Index vezérigazgatója, de az igazgatótanács tagja, azonban Bodolai László továbbra is gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Hogy örömét leli-e most ebben, arra azt mondta, hogy

ez nem öröm, hanem feladat kérdése.

Hosszan beszéltek az Index és az Indamédia viszonyáról, az Indamédia ugyanis az a cég, amitől az Index működése függ gazdaságilag, és ez utóbbi cégnek az 50 százalékos társtulajdonosa a NER-hez kötött Vaszily Miklós. Bodolai az ATV-ben azt mondta, ő nem érzi, hogy az Index ki lenne szolgáltatva az Indamédiának.

Az Index és az Indamédia viszonya: Nem éreztem, hogy ez kiszolgáltatottság lenne – mondta.

Ráadásul Bodolai leült Vaszily Miklóssal, amikor megjelent a cégnél, és garanciákat kapott rá, hogy a TV2 igazgatóságának elnökeként is funkcionáló Vaszily Miklósnak nem lesz ráhatása az Indexre. Hogy ezek pontosan milyen garanciák voltak, azt Bodolai nem mondta el, de ha lettek volna ilyenek, ő feláll – mondta.

Hogy sérült-e az Index függetlensége az utóbbi időben, arra azt mondta, olyan mértékben nem, hogy azt ő ne tudta volna kezelni, példaként egy építőipari céget említett, ami el akarta érni, hogy levegyenek a portálról egy cikket.

Bodolai néhány nappal ezelőtt egy zárt Facebook-csoportban éles kirohanást intézett a leváltott főszerkesztő, Dull Szabolcs ellen, olyan vádakkal illette őt, miszerint baloldali politikusokkal egyeztetve döntötte be az Indexet. (Amíg Bodolai az ATV-nek, Dull az Indexnek adott interjút, amiről ITT olvashat.) Bodolai erről most azt mondta, az csak egy erőteljesebb bejegyzés volt, ami kiszaladt a száján, mert azokban a pillanatokban több fenyegetést is kapott levélben. „Egy érzet volt, következtetés” – mondta. De hozzátette, Dullnak nem ezért mondtak fel, hanem azért, mert munkajogi jogsértéseket követett el állítólag.

Főszerkesztőként nem neki, hanem az újságíróknak kellene tartani a kapcsolatot a baloldali politikusokkal – jegyezte meg Bodolai.

Ha pedig fenti állítása bíróság elé kerülne, tudná bizonyítani igazát.

Szóba került a Gerényi tervként ismert átalakítási koncepció is, aminek a lényege az volt, hogy az Index rovatait külön cégekbe szervezték volna ki. Erről most Bodolai azt mondta, nem ő, nem is a szerkesztőség rendelte meg, tehát – ahogy Rónai Egon fogalmazott – mégis csak kívülről akarták átalakítani a lapot.

Mi lesz most az Index.hu-val? Bodolai szerint működni fog, megy tovább, de nem tudta megmondani, milyen lap lesz belőle. „Azonban indexes hagyományokkal fog működni” – mondta. Hozzátette, nem kezdett még el embereket keresni, ahogy arról lehetett olvasni, sokkszerű volt számára a pénteki felmondási hullám. Itt mondta azt, hogy nem érzékelte, hogy ekkora lett volna a feszültség a szerkesztőségben.

Pénteken ugyanis szinte a teljes Index felállt, de Bodolai úgy számol, hogy

nem biztos, hogy mindenki komolyan gondolta a felmondását.

A műsor legvégén szóba került az Index pénzügyi helyzete is, amiről az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnök azt mondta, vannak bevételi gondok, elsősorban a koronavírus miatt, illetve hagyományos „nyár közepi” problémák is vannak, de az Indamédiától tudnak hitelt szerezni.

Kép: Bodolai sárgában, Bődey János / Index