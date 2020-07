Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik bejegyzése, amelyben arról írnak, milyen jövőt szánnak a cég irodai programcsomagjának, az Office-nak.","shortLead":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik...","id":"20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2596894-b52f-4948-beda-76430536c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","timestamp":"2020. július. 27. 10:33","title":"Megváltozik az Office, megmutatta a Microsoft, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","shortLead":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","id":"20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b106e1-efa2-4367-b1a7-e1834f9b0cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 27. 19:10","title":"Baleset történt Rogán Cecília esküvője után, egy volt teniszező súlyos sérülésekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet vizsgálni. A tudósok azonban mindent elkövetnek, hogy ez a megfigyelés is élmény legyen.","shortLead":"A Marsra sokáig nem megy még ember, így a különleges a Korolev-krátert is csak a műholdfelvételek alapján lehet...","id":"20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e780e5f3-3a6d-4406-b67a-519440b25623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_mars_korolev_krater_vizjeg_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. július. 26. 20:03","title":"Ezen a videón közelebbről megnézheti a Mars egyik legérdekesebb a részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője. Szerinte az Index igazgatóságának elnöke, Bodolai László súlyosan elmérte mozgásterét, mikor azt hitte, valódi alkupozíciója van Vaszily Miklóssal, az Index hirdetéseit értékesítő Indamédia résztulajdonosával, a TV2 elnökével szemben. Amiatt, ami az Indexszel történt, a jogász szerint hatalmasat romlott a sajtószabadság helyzete. A kormányoldal most a Central Médiacsoport tulajdonosára szállt rá, amiből még bármi lehet. Interjú.","shortLead":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték...","id":"20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d5277-b8c3-4bf5-8fc1-95b3c3ff5c70","keywords":null,"link":"/360/20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. július. 28. 06:30","title":"Polyák Gábor: Ha Vaszily megjelenik, egyértelmű, hogy a háttérben Orbán már hozott egy döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","shortLead":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","id":"20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93040772-5358-4812-ba1e-79474c0dd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","timestamp":"2020. július. 27. 04:26","title":"Bemutatkozott az egyik legerősebb pickup, a 812 lovas Chevrolet Silverado Yenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","shortLead":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","id":"20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a88b88b-6cb1-4148-9ad9-15787f33f47d","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","timestamp":"2020. július. 26. 17:10","title":"Putyin hiperszónikus nukleáris támadófegyverekkel és atomdrónokkal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol klub tagjaira 14 napos vesztegzár várt volna Angliában. De ettől eltekintenek.","shortLead":"A spanyol klub tagjaira 14 napos vesztegzár várt volna Angliában. De ettől eltekintenek.","id":"20200728_Karanten_Real_Madrid_Anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389e84e4-3b69-44b1-829e-b72d6de2a1db","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Karanten_Real_Madrid_Anglia","timestamp":"2020. július. 28. 08:53","title":"Megúszták a karantént a Real Madrid játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait a miniszterelnök","shortLead":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait...","id":"20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a32fa8f-9cda-4795-994d-2be0c8b119fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 26. 17:59","title":"Csak nem Tiborcznál pihen Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]