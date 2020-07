Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy Watch 3. „Kívülálló” elvileg még nem is ismerhetné, mégis vannak, aki már videókat is készítettek róla.","shortLead":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy...","id":"20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5a1d93-db70-4610-99be-5ceb2eb1d1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","timestamp":"2020. július. 29. 14:03","title":"Voltak, akik már videót is készítettek a még be sem mutatott Samsung okosóráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver most lett 5 éves.","shortLead":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. A szoftver...","id":"20200730_windows_10_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a046c9b-86bf-4721-85b7-c1ae5df31cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_windows_10_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 30. 10:33","title":"Épp most ünnepli 5. születésnapját a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Slachta Margit rakparton.","shortLead":"Két autó ütközött a Slachta Margit rakparton.","id":"20200731_Karambol_az_Arpad_hidnal_lezartak_a_budai_also_rakpartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd741c23-7a9c-4220-bcd9-24e1a2d81094","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Karambol_az_Arpad_hidnal_lezartak_a_budai_also_rakpartot","timestamp":"2020. július. 31. 10:35","title":"Karambol az Árpád hídnál, lezárták a budai alsó rakpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","shortLead":"A járványveszély miatt óvatosabbak az intézmények.","id":"20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2618ba9-761e-49da-858d-eca592a69663","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_egyetemek_tanevkezdes_koronavirus_jarvanyveszely","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Van olyan magyar egyetem, ahol a nagyobb előadásokat online tervezik megtartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint az enyhítés nem volt napirenden a kabinet szerdai ülésén.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint az enyhítés nem volt napirenden a kabinet szerdai ülésén.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_jarvanyugyi_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ff3323-857c-48e7-8e8d-4e01ce29ebee","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_jarvanyugyi_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 06:16","title":"Magyar Nemzet: A járványügyi intézkedések szigorítása várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést ez utóbbi szereplőnek, az Index.hu Zrt. Dull Szabolcsot kirúgó elnökének M. Kiss Csaba. A válasz – noha logikus elemekből épül fel – több ponton is elképesztő. Felbukkan benne a NER is, igaz nem pont úgy, ahogy elsőre várnánk.\r

","shortLead":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést...","id":"20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d717113d-48e8-4c67-8bcc-7c633345e251","keywords":null,"link":"/360/20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 30. 19:00","title":"\"Akkor az ATV-nél miért nem állnak fel?\" – Bodolai László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső adósságok miatt olcsósított ár, az állami MVM most tehermentesíti az erőmű-cégcsoportot, illetve a cégeknek már a működéshez azonnal tőkeinjekcióra van szükségük.","shortLead":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső...","id":"20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c0356-50e4-47b0-b2be-74bfa7fbf266","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","timestamp":"2020. július. 29. 18:05","title":" Leárazva vette a Mátrai Erőművet az állam, ezért kell még rákölteni pár tízmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","shortLead":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","id":"202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6846f-10ac-4fc0-a168-bbdcba6d3731","keywords":null,"link":"/360/202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","timestamp":"2020. július. 31. 12:30","title":"Megvan az eredmény: főleg marketing az alumíniummentes dezodor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]