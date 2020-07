Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttjei voltak Magyarországon. Megszűnt az ellenük indult büntetőeljárás, de tartózkodási engedély is kell ahhoz, hogy Magyarországon tanuljanak tovább.","shortLead":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első...","id":"202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075fb242-f1f3-41f0-96e7-80dcc0a348e0","keywords":null,"link":"/360/202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","timestamp":"2020. július. 30. 11:00","title":"Már nincsenek kiutasítva, mégsem biztos, hogy maradhatnak az iráni diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette? A koronavírus-járvány felerősítette azokat az elképzeléseket, hogy már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Cikksorozatunkban megnézzük, hogy mit kínálhat a munka utáni társadalom, az úgynevezett post-work society.","shortLead":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette...","id":"20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b2c15-23a1-4c81-bb4e-46baee845d30","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Tényleg sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, hogy nekünk és a környezetünknek is jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szinte mindig szeptemberben mutatja be és teszi megvásárolhatóvá aktuális iPhone-modelljeit, de ez idén valószínűleg nem így lesz.","shortLead":"Az Apple szinte mindig szeptemberben mutatja be és teszi megvásárolhatóvá aktuális iPhone-modelljeit, de ez idén...","id":"20200731_apple_iphone_12_bemutato_oktober_csuszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007473f3-a789-409d-b3cc-258ffc47823c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_iphone_12_bemutato_oktober_csuszas","timestamp":"2020. július. 31. 08:03","title":"Apple: Valószínűleg nem szeptemberben érkeznek az idei iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa választ.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa...","id":"20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25a1bbf-c2b9-4222-bf14-fc6907663efb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","timestamp":"2020. július. 29. 17:16","title":"Bukaresti válasz a magyarellenes rigmusokra: „Engem sem zavart, hogy magyar szavakat kiabáltak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"Bemutatta a Qualcomm a Quick Charge 5 névre keresztelt technológiáját, amely az idén őszi csúcsmobilokba kerülhet bele...","id":"20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4bbf1-e410-4ad9-936d-b6c7f544121e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_qualcomm_quick_charge_5_gyorstoltes_technologia","timestamp":"2020. július. 29. 12:03","title":"Ezzel a technológiával 15 perc alatt lehet nulláról 100 százalékra tölteni a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]