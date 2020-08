Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Jonson szerint most nem szabad levenni a fékről a lábukat.","shortLead":"Boris Jonson szerint most nem szabad levenni a fékről a lábukat.","id":"20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9d0466-6b31-44ec-9b3c-de59fc1f52fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_korlatozas","timestamp":"2020. július. 31. 21:20","title":"Mégsem enyhítenek, sőt szigorítanak a korlátozásokon a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő videómegosztó platform vezérigazgatója, Vanessa Pappas. A cégvezető az után szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a TikTokot: ha nem szerezhet tulajdonrészt a cégben egy amerikai vállalat, az USA-ban be fogják tiltani az alkalmazás használatát.","shortLead":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő...","id":"20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88356d5a-3930-483e-9b71-65a7ebdd229f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:14","title":"Az ellehetetlenítéssel fenyegetett TikTok üzent Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára bemutatja a Pixel 4a telefont.","shortLead":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára...","id":"20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d09e96-0707-49d8-91aa-63750594b57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:03","title":"Holnap végre bemutatják a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének lehetőségét felmutató \"cserdi csoda\" sok határon túl is elismerést vált ki.","shortLead":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének...","id":"20200801_economist_bogdan_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535a4cb-8611-4b3d-b14e-74efbf63be4b","keywords":null,"link":"/360/20200801_economist_bogdan_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Megható cikkben búcsúzik Bogdán Lászlótól az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid rendőrségi történet egy daruszerdahelyi és egy dunaegyházi fiatalemberről.","shortLead":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid...","id":"20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6344ee-c1db-46f9-b318-03b3d2b652e7","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","timestamp":"2020. augusztus. 01. 18:49","title":"Jogsi nélkül, részegen vezetett, mert barátja is ittas volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","shortLead":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","id":"20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958772b3-29fb-4d95-abe3-020eeb934ffc","keywords":null,"link":"/elet/20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","timestamp":"2020. július. 31. 20:37","title":"Ön is eldöntheti, milyen ruhában legyenek a budapesti jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]