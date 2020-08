Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","shortLead":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","id":"20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d82b9b7-6784-4c41-b31e-6f97e8a80318","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:41","title":"1,7 milliárd forint egy ilyen Bugatti Divo, de már mindet előre eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","shortLead":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","id":"20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11521c4a-51a8-4653-bc04-920814c959cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:36","title":"Kétkilónyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","shortLead":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","id":"202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d33e-202c-4a69-a12f-d165eec510f1","keywords":null,"link":"/360/202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:00","title":"Úgy tűnik, a több Balaton többe is kerül, mint az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","shortLead":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","id":"20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf447a15-1305-4dae-94d3-3ae4dc316f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:05","title":"Szinte minden határátkelőjét lezárja éjszakára Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","shortLead":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","id":"20200806_hatarzar_roszke_kerites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce365fa5-3fc7-4719-9582-f83b6381eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_hatarzar_roszke_kerites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:02","title":"A föld alatt is megerősítik a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából Daróczi Csilla szociálpedagógusnak, aki ellen vizsgálat indult az önkormányzatnál. Ugyanezen okból felmondott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nem sokkal később mégis új állást kapott egy fővárosi fenntartású idősotthonban. ","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából...","id":"20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafee73-ab9d-4090-89d1-734a6707ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:23","title":"Gyanúsítotti kihallgatás is volt már a kamu doktorival lebukott intézményvezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","shortLead":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","id":"20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e68e09-51b7-483c-ae10-5e4c9c11a0a9","keywords":null,"link":"/elet/20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:48","title":"Elkezdtek kikelni a teknőcbébik az olasz strandokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent György híd lett, a gondozását végző üzemeltető céget pedig elvették eddigi tulajdonosától. \r

","shortLead":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent...","id":"20200805_Hidemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ec6d7-f99c-436d-9989-fa30cc566cfb","keywords":null,"link":"/360/20200805_Hidemberek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:00","title":"A leomlott genovai híd helyén új van, a politikai alkut megkötötték, felelős még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]