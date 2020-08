Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","shortLead":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","id":"20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498b088-8e13-4fa5-beee-5c02157d74b7","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:57","title":"Elhagyhatja Görögországot a Manchester United csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23 éves Tien-Tien.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23...","id":"20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f323cafa-9152-49ea-9483-c32d0188ad28","keywords":null,"link":"/elet/20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:33","title":"Kamerák előtt született meg a pandabocs a washingtoni állatkertben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","id":"202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f5092a-6d7b-495a-a9ba-ad28bb532db3","keywords":null,"link":"/360/202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:15","title":"Rájöhettek, az alkoholisták miért nem tudják abbahagyni az ivást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3","c_author":"Kurcz Béla","category":"360","description":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. Fia, aki akkor 4 éves volt, már ismert rendező-operatőrként 1990-ben elkészített egy több órás dokumentumfilm-sorozatot a honvéd vezérkar lefejezéséről, de azt máig nem mutatták be a televíziók. A hvg360-nak adott interjújában ifjabb Sólyom László a filmeposza mellett beszél arról is, miért merült mára feledésbe az egykori ludovikás tisztikar tragédiája.","shortLead":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot...","id":"20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d720399-2169-456b-a008-d17a75c9cce4","keywords":null,"link":"/360/20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:00","title":"Harminc éve őrzi kivégzett apjáról készített filmjét a tábornok fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","shortLead":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","id":"20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1e1e1a-6ed2-49f1-b02e-bfe0eeea00b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:13","title":"Media1: Az InfoRádió egykori felelős szerkesztője lehet az Index hírigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]