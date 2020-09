Kedden is tartanak tárgyalást a Kecskeméti Járásbíróságon abban az ügyben, amelyben a volt izsáki polgármester és két társa ellen emeltek vádat költségvetési csalás és más cselekmények miatt. A vád szerint Mondok József egy turisztikai célra kiírt pályázatot nyert a vállalkozásával, majd később ő maga és családja költözött a 35 millió forintból felépített házba. A per tárgya az is, hogy a „vadászház” körül végzett valójában munkát az a közmunkás, aki más, önkormányzati munkára volt bejelentve hivatalosan.

Kerestük Mondok Józsefet, hogy megkérdezzük, hogy miért indul újra a polgármesteri posztért, holott a büntetőügye még első fokon sem fejeződött be, illetve hogy ezúttal elmegy a tárgyalásra, mivel 2018 novemberében nem volt ott személyesen. Ott emailban kérték kérdéseinket, amint ezekre választ kapunk, frissítjük cikkünket. Az ex-polgármester Facebook-oldalán annyit már korábban közölt, reméli, hogy az ügyben indult közigazgatási eljáráshoz hasonlóan, ami már a Kúriát is megjárta, a büntetőügyben is bebizonyosodik, hogy ártatlanul vádolták meg. Mondok Józsefet ősszel leváltotta Izsákon az ellenzék, de az új polgármester júniusban lemondott, ezért szeptember 20-án időközi választást tartanak a kisvárosban. Mondok József ellenfele egy független képviselő, Varga István.

Nem először próbálták kibillenteni az izsáki polgármestert a székéből, de ami nem sikerült 2014-ben, az bejött tavaly ősszel. Igaz, a korábban is Mondok József ellenfeleként induló, akkor alulmaradt Kutas Tibor októberben is csupán 39 szavazattal előzte meg az 1998 óta a települést vezető Mondokot, de most a testületben is fordult a kocka. A korábbi öt fideszes képviselő helyett most csak három került be a testületbe, így biztos előnyt kaphattak a függetlenek. Ennek ellenére júniusban lemondott posztjáról Kutas, ezért kell időközi választást tartanak. Most mindkét jelölt azzal kampányol elsősorban, hogy a fejlesztéseket fel kell pörgetni, Mondok ehhez a magas szintű kapcsolatait ígéri, amelyeket képes bármelyik pillanatban mozgósítani.

Dörzsölt vezetőre vágynak

Kutas Tibor lemondása után az Index készített helyszíni riportot a kisvárosban, ebben arról írtak, hogy a társadalmi megbízatású Kutast a helyiek nem tartották túl erőskezűnek, volt, aki egyenesen azt mondta, hogy olyan „kakas” kell oda, mint Mondok. Az, hogy csak 39 szavazaton múlott Mondok újraválasztása, mintha valóban azt mutatná, hogy a helyieket különösebben nem rázta meg az ügy, amit a sajtó tárt fel. 2017-ben derítette ki a 444.hu, hogy a polgármester vadászati cége, az Mondok Kft egy vadászház építésére pályázott, és nyert erre 35 millió forintot, ám nem vendégek fogadására használta ezt a polgármester családja, hanem egészen egyszerűen beköltöztek a „kúriába”. Némileg a gyanút igazolhatja, hogy időközben Mondok visszafizette a pénzt.

Az ügyből bírósági eljárás kerekedett, és ahogy írtuk, ez még első fokon sem fejeződött be. A Kecskeméti Járásbíróságon nem csak neki, hanem legkisebb fiának is vallomást kellett tennie, mivel a cég ügyvezetésével őt bízta meg az egykori polgármester. Az uniós pénzre még 2014-ben pályázott a polgármester cége, ekkor pedig még annak a leader csoportnak is a tagja volt Mondok, amelyben ezeket a pályázatokat elbírálták. Az újabb uniós ciklusban a csoportot ugyan átszervezték, most Kolon Menti Leader Egyesületnek hívják, és a bírósági bejegyzések szerint Mondok József az elnöke a szervezetnek, egészen 2020. november 11-ig. Az egyesület beszámolója szerint ebben a ciklusban 330 millió forint „elosztásáról” döntöttek.

Családi biznisz lett a helyi politika

Nem egyedülálló az, hogy egy településen újra és újra megválasztanak olyanokat, akiknek ráolvadt a vaj a fejükre. A hvg.hu is írt a Kunbaján újraválasztott, börtönviselt polgármesterről, aki még azzal is megfejelte ezt, hogy a kifogásolt ügyeket ma már másként intézné, talán több pénzt csavarna ki azokból. De az élettársának a baját ellátó „komondoros” fülöpházi ex-polgármester is köztiszteletnek örvend falujában, s bár őt nem választották meg újra a priusz miatt, de lányát zokszó nélkül beszavazták a polgármesteri székbe már akkor, az időközi választáson, és most ősszel is újraválasztották.A tavalyi önkormányzati választáson pedig képvislőként maga Balogh is bekerült a falu testületébe. A Kolon Menti Leader Egyesületben egyébként Mondok mellett ott ül a „komondoros”Balogh József is, aki szintén nem polgármester már a falujában, de a faluvezetés, mégis csak a „családban maradt”, a „leaderen” keresztül meg a térség fejlesztési pénze maradt szem előtt, kvázi családilag tartják kézben a falut.

Mondok József három fia közül (eddig) egy sem lett polgármester, a legkisebb most vele együtt a bíróságra jár, a középsőről tavaly a sajtó azt írta, hogy garázdaság miatt körözik. A legnagyobb fiú, az édesapja után József, karrierje közelít az idősebb Mondok Józseféhez, őt Karádon választották ősszel képviselőnek. Pedig itt is kiderült, hogy Mondokék, egy másik cégen keresztül, szintén egy „leaderes”pályázaton nyert pénzből, és szintén vadászházat húztak fel, amelyben a helyiek tapasztalata szerint túl sok vendég nem fordulhatott meg. Úgy került a család Karádra, hogy hosszú évek alatt sok földet vásároltak fel, majd 2008-ban a Karádi Mezőgazdasági Zrt-ben tag lett az ifjabb Mondok József, és 2014-ben be is költözött a településre. Itt eleinte szívesen fogadták, de 2017-ben több gazda már úgy érezte, hogy a fejükre nő a fiatal Mondok, és teljesen átveszi az irányítást, erről írt a hvg.hu még másfél évvel ezelőtt. Ennek ellenére tavaly mégis képviselőnek választották őt a faluban.