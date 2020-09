Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters. Pedig az MNB messze a legoptimistább a gazdaság szereplői közül.","shortLead":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters...","id":"20200904_Reuters_mnb_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f355a-6d67-40c3-bfaf-2b0697cdd789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Reuters_mnb_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:23","title":"Reuters: Feladta az MNB az álmot, hogy gyorsan kilábalunk a válságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","shortLead":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","id":"20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a67dfa-b408-4584-9943-9d02b8da77e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:28","title":"Nem engedték be Ukrajnába a magyar államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","shortLead":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","id":"20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2710b9f-58b1-4b36-a30b-b17c20fa1f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:11","title":"Több tucat tudósnak van elege „a kormány felforgató, rendbontó intézkedéseiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek tehát tippek – a mosogatástól és mosástól, a maszkviselésen és a táplálkozáson át, a hulladék kezeléséig. ","shortLead":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek...","id":"20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f688e9-8a30-4097-b787-487323f5afe1","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:40","title":"Koronavírusos van a családban, most mit csináljak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre kiszállnak a Facebookból és az Instagramból. Az ügy politikai okokból fontos.","shortLead":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre...","id":"20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d5a5-5726-4ca3-acfb-592ca2b97890","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:54","title":"A Facebook pénzt adna azoknak, akik az amerikai elnökválasztás előtt befagyasztják a profiljukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta a gazdaságot, és politikai stabilitást teremtett, de hagyott tennivalót az utódjának is.","shortLead":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta...","id":"202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f7f2c-2478-40c0-8120-4bbaac4a925e","keywords":null,"link":"/360/202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Betegsége miatt távozik a japán kormányfő, és lezár egy korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]