[{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője mellett, akit hazafiatlansággal vádolt az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila.\r

\r

","shortLead":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és...","id":"20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb63dd4-9fe5-436e-9127-31efbd1084fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:06","title":"Krisztus szavaival pirítottak Vidnyászkyra keresztény értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bertelsmann alapítvány és a berlini Szociális Kutató Központ felmérése azt tanúsítja: a jelenség nem tűnt el, de előretörése megállt, sőt a populizmus kifejezetten negatív spirálba került. ","shortLead":"A Bertelsmann alapítvány és a berlini Szociális Kutató Központ felmérése azt tanúsítja: a jelenség nem tűnt el, de...","id":"20200907_Tagesspiegel_Nemetorszagban_visszaszoruloban_a_populistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a9bd7-8648-41e1-9b73-de77486bb48d","keywords":null,"link":"/360/20200907_Tagesspiegel_Nemetorszagban_visszaszoruloban_a_populistak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:20","title":"Tagesspiegel: Németországban visszaszorulóban a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4b739a-1069-4aea-9828-bdf04c305264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vélhetően egy bemutatómakett készítése miatt kerül többe a tervezés az eredetinél. Ezen mutatnák be a budapestieknek, milyen klassz is lesz az átépített Észak-Csepel. ","shortLead":"Vélhetően egy bemutatómakett készítése miatt kerül többe a tervezés az eredetinél. Ezen mutatnák be a budapestieknek...","id":"20200907_640_milliobol_tervezik_at_EszakCsepelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4b739a-1069-4aea-9828-bdf04c305264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4d8e08-c06a-48ae-bc2b-eeb599d0d1b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_640_milliobol_tervezik_at_EszakCsepelt","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:58","title":"Még drágábban, 638 millióból tervezik át Észak-Csepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]