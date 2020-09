Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Börzsönyi Természetvédők osztottak meg egy jó minőségű fotót a fényképezőgéppel szemező állatról.","shortLead":"A Börzsönyi Természetvédők osztottak meg egy jó minőségű fotót a fényképezőgéppel szemező állatról.","id":"20200909_Remek_foto_keszult_a_Borzsonyben_portyazo_farkasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e2e39e-11b1-4b6d-9b88-f622cde23875","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Remek_foto_keszult_a_Borzsonyben_portyazo_farkasrol","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:48","title":"Remek fotó készült a Börzsönyben portyázó farkasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","id":"20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0415e0-b93e-4a1f-90d8-21a3aa1267e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:04","title":"Még halogatja a Fidesz ügyét az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","shortLead":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","id":"20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de3d85-ff78-4a44-8af1-fa08becc7925","keywords":null,"link":"/elet/20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:49","title":"Barabási Albert-László a járványról: Felégettük azt az egészségi tőkét, amelyért tavasszal megdolgoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","shortLead":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","id":"20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704be05f-45d4-45ac-96e1-3974d6641e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:21","title":"Itt az új VW Golf Alltrack: erős dízelmotor és összkerékhajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel öt hónap telt el azóta, hogy a Bónusz Brigád csődvédelmet kért, mostanra jutottak el az egyezségig.","shortLead":"Közel öt hónap telt el azóta, hogy a Bónusz Brigád csődvédelmet kért, mostanra jutottak el az egyezségig.","id":"20200909_Csodegyezseg_Bonusz_Brigad_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a90746-b8dd-49f3-b7cd-63a7bcdc2bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Csodegyezseg_Bonusz_Brigad_csod","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:03","title":"Csődegyezséget kötött a Bónusz Brigád a hitelezőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","shortLead":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","id":"20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a941790-a70b-4016-9f59-355e402abc0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:10","title":"A kormány szerint a gyenge forint miatt is drága a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai műszeregyütteshez, amelynek első repülőpéldányának integrálása augusztus elején kezdődött a Berni Egyetemen.","shortLead":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai...","id":"20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f125a-5d5a-420a-9a71-10b43afba3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:03","title":"Magyar fejlesztésű műszer is repül a Jupiterhez 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]