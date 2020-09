Egyik pillanatról a másikra tűnt el a közéletből Fohsz Tivadar volt XVII. kerületi fideszes alpolgármester. A politikusról a hvg.hu feltárta, nevelt lánya tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán – az erről szóló vallomás felkavaró részleteit péntek reggel mutattuk be.

Fohsz Tivadar © Facebook / Rákosmente

Hiába volt azonban elegendő bizonyíték, a szemérem elleni erőszak ügye elévült és az eljárást megszüntették, tiltott pornográf (vagyis kiskorúról készített) felvétellel való visszaélés miatt viszont a volt alpolgármester jelenleg is gyanúsított.

Rejtett kamerák, szexfotók, sötét titkok - nevelt lánya vádjai nyomán lett gyanúsított a volt alpolgármester Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi fideszes alpolgármestert, aki egyik pillanatról a másikra tűnt el a helyi közéletből. Úgy tudjuk, Fohsz Tivadar ellen elég bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy meggyanúsítsák, de mivel a szemérem elleni erőszak elévült, az eljárást megszüntették.

Az eset után összeszedtük, melyek voltak a közelmúlt legmeghatározóbb, politikusokat érintő bűnügyei. Ugyan szinte elenyésző azoknak a száma, akiket ténylegesen el is ítéltek, kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt kerültek bíróság elé az elmúlt években. Bár a média és a társadalom figyelmét leginkább az olyan, szexuális témájú ügyek kötötték le, mint Kaleta Gábor gyermekpornóképei, de nagy súlyú gazdasági; csalással vagy megvesztegetéssel kapcsolatos eljárások is indultak.

Pedofília, zaklatás, prostitúció – a szexuális botrányok

A közelmúlt egyik legnagyobb nyilvánosságot kapó ügye Kaleta Gábor volt perui nagykövethez köthető: a diplomata számítógépén 2019 tavaszán több mint 19 ezer, kiskorúakról készített pornográf felvételt foglaltak le. Őt titokban szállították haza, az ellene gyermekpornográfia miatt indult eljárásban pedig egy év felfüggesztett börtönre ítélték, és 540 ezer forintos pénzbüntetést kellett fizetnie.

Kaleta Gábor © MTI / Koszticsák Szilárd

Kaleta mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet miatt, ezt viszont még az újratárgyalás előtt visszavonta.

Hasonló volt a 2000-es évek elején a korábbi kispesti szabad demokrata polgármester, Lévay Levente ügye. A vád szerint az otthoni számítógépéről pedofil képeket rakott fel a világhálóra, melyeken tizenhárom 18 év alatti kiskorú volt azonosítható. A politikus tagadta a vádakat, és azt állította, valaki az ő eszközeit használta, hogy lejárassa. Az ügyben a bíróság minden vádpontot bizonyítottnak talált, elsőfokon mégis felmentették, mert az elkövetés idejében érvényes törvények szerint nem minősült bűncselekménynek. 2004-ben azonban gyerekekről készült pornográf képek továbbítása miatt jogerősen egy év szabadságvesztésre ítélték, két évre felfüggesztve.

Szintén fiatalkorúakhoz kötődik Szabó Ferenc volt KDNP-s politikus és körmendi exalpolgármester ügye, neki egy diáklánnyal volt viszonya, aki a feltételezések szerint a viszony kezdetén még nem volt 14 éves. Szabó 2017 februárjában mondott le magánéleti okokra hivatkozva, ezután került felszínre a történet, mely szerint hosszú ideig volt kapcsolata egy tanítványával a körmendi általános iskolából, ahol napközis tanárként dolgozott. A lány szülei félre nem érthető közösségi médiás üzenetekből jöttek rá a viszonyra, ami után feljelentették az alpolgármestert, de végül bűncselekmény hiányában az eljárást megszüntették. Bár a politikus még a lány szüleivel is közölte, hogy az akkor már 15 éves diákot feleségül szeretné venni a jövőben, az érintett maga úgy nyilatkozott, hogy „megesik az ilyen”.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levelek fideszes polgármestere, Borsodi László 2020 júliusában állt fel pozíciójából indoklás nélkül, majd kiderült, hogy büntetőeljárás folyik ellene szexuális zaklatás vádjával.

© facebook / Borsodi László

Borsodit még 2017-ben jelentették fel, az ügyészség 2018-ban nyújtotta be a vádiratot, de csak idén került bíróság elé a vád, amelyre úgy reagált, hogy „sok pénzébe került valakinek”, és azt állította, nem ezért mondott le. Döntés még nincs, mert védője koronavírusos tüneteket produkált, de az októberben esedékes ítélet akár többéves börtönt is jelenthet Borsodinak.

Az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő és evangélikus lelkész Donáth László is szexuális botrányba szereplője lett. A sértett állítása szerint a volt szocialista politikus éveken át molesztálta őt egy békásmegyeri szeretetotthonban, de csak azután tett feljelentést, hogy Donáth – állítása szerint – fizikailag is bántalmazta őt. Donáth az ominózus alkalommal – a nő tanúvallomása szerint – két kézzel fojtogatta a takarítóként dolgozó nőt egy hibája miatt. A nő azt mondta, azért nem mert korábban feljelentést tenni, mert attól tartott, nem hisznek majd neki. Állítása szerint nem ő volt az egyetlen, akit Donáth molesztált; 2020 elején pedig végül nem is csak testi sértés, hanem szeméremsértés miatt is indult ellene eljárás, az ügyben gyanúsított lett. Legutóbb egy hónapja kérdeztünk rá a rendőrségnél, hogy áll az eljárás, annyit írtak, hogy még folyamatban van.

Bár Borkai Zsolt volt győri polgármester nevéről legélesebben a 2019-es önkormányzati választások előtt megjelent jachtozós felvételek villanhatnak be, az Ördög Ügyvédje blog szivárogtatása nem csak ezzel járult hozzá a politikus politikai búcsújához, hanem a korrupciógyanús ügyeinek felemelgetésével is.

Borkai Zsolt © Fazekas István

Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt két büntetőeljárás is elindult, jóllehet ezeknek egy gyanúsítottja sincs – ezzel szemben a felvételekkel való visszaélés miatt indult nyomozásnak már öt is van.

Erőszakos bűncselekmények közé tartozik az a 2013-as eset, ami miatt Balogh József volt fideszes országgyűlési képviselőt később tíz hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. A politikus egy esküvő után bántalmazta élettársát, akinek eltört a csontja.

Balogh József © MTI / Ujvári Sándor

Balogh kezdetben tagadta a vádat, és azt állította, hogy a nő a vak komondorjukon esett át éjszaka, később azonban beismerte a bűncselekményt, amiért elsőfokon csak pénzbüntetésre, jogerősen viszont börtönbüntetésre ítélték 2016-ban.

Korrupció, csalás, vesztegetés – a gazdasági bűncselekmények

Mint korábban említettük, kevés politikust ítélnek letöltendő börtönbüntetésre. A kivételek közé tartozik a volt kormánypárti képviselő, a (fideszes) Voldemortként is emlegetett Mengyi Roland, akit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt négy év letöltendőre ítélt a Fővárosi Ítélőtábla.

Mengyi Roland © Fazekas István

Mengyi kétszer 5 millió forint "alkotmányos költségnek" nevezett kenőpénzt kért azért, hogy egy pályázatot kiírjanak az Emberi Erőforrások Minisztériumban, ami végül meghiúsult.

2019-ben büntetőeljárás indult Simonka György fideszes országgyűlési képviselő ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt: a vád szerint Simonka és 32 társa 1,4 milliárdos költségvetési kárt okozott bonyolult céghálózatokon keresztül.

Simonka György © Reviczky Zsolt

Az ügyben több vádlott is beismerte bűnösségét, de a politikus maga nem; a per októberben folytatódik a Fővárosi Törvényszéken.

A közelmúlt eseményei közé tartozik az is, hogy Boldog István fideszes parlamenti képviselőt 2020-ban hivatali vesztegetés elfogadása és közbeszerzési eljárásban elkövetett bűntettek megalapozott gyanújával hallgatták ki. A vád szerint Boldog jogtalan előnyt kapott azért, mert hivatali helyzetével visszaélve befolyásolta egyes pályázatok elbírálásának eredményeit.

© Túry Gergely

A képviselő nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás ellen, ellenben egykori mindenese, Fehér Petra hasonló vádak miatt először három hónapig előzetes letartóztatásba, majd négy hónapig bűnügyi felügyelet alá került.

Költségvetési csalással és közokirathamisítással vádolták Mondok József volt izsáki polgármestert is, aki a gyanú szerint EU-pénzből épített magának vadászházat: a büntetőper még tart ellene, de ennek ellenére indul az őt követő polgármester lemondása miatt kiírt időközi választásokon. Ódor Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselő ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoztak, mert állítólag négymillió forintot kért hivatali ügyintézésért cserébe; ellene 2020 elején emeltek vádat.

Czeglédy Csaba DK-s politikus és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette indult büntetőeljárás 2017-ben. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet több mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Az ügyben a Szegedi Törvényszék valamennyi szóba jöhető bírája elfogultságot jelentett be, ezért az elsőfokú eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölték ki. Czeglédy tagadja a vádat és koncepciós eljárást emleget.

© Máté Péter

Czeglédy ellen először 2001-ben emelt vádat az ügyészség adócsalás, magánokirat-hamisítás és számviteli fegyelem megsértése miatt, egy évvel később pedig jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Végül öt évvel később mentesítették a büntetett előélet hátrányai alól.

Nem csak az állam anyagi megrövidítése miatt tört ki botrány az elmúlt években. 2012-től egészen 2018-ig zajlott a büntetőper a volt MSZP-s főpolgármester-helyettes, Hagyó Miklós és 14 társa ellen folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt: a vád szerint a Hagyó vezetésével működő bűnszervezet 2008 nyaráig egymilliárd forintnál is nagyobb vagyoni kárt okozott a BKV-nak. Ennek a történetnek volt az eleme az az azóta hamisnak bizonyult vallomás is, mely szerint Hagyó egy nokiás dobozban vett át kenőpénzt Balogh Zsolttól, a BKV volt megbízott vezérigazgatójától. Hagyó jogerősen másfél év börtönbüntetést kapott, három évre felfüggesztve, valamint a vádlottakat együttesen 160 milliós pénzbírság kifizetésére kötelezték.

Hunvald György 2010 előtti szocialista országgyűlési képviselő és VII. kerületi polgármester ellen több büntetőeljárás is indult, több mint két és fél évet töltött előzetes letartóztatásban. Az egyik ügyben például önkormányzati ingatlanok áron aluli értékesítése, különféle megbízási szerződések és más, kisebb súlyú cselekmények miatt vádolták meg. Az ingatlanügyekben felmentették, ám a kisebb súlyú cselekmények közül kétrendbeli hivatali visszaélés miatt jogerősen egy év letöltendő szabadságvesztést kapott, amit azonban előzetes letartóztatása miatt letöltöttnek tekintettek. 2020 elején egy év szabadságvesztésre ítélték nem jogerősen több tízmillió forintos hűtlen kezelés miatt. Ebben a perben négy megbízási szerződés, továbbá egy szocialista politikus mobiltelefon-használata miatt kellett a bíróság elé állnia. Az ügyben már volt jogerős ítélet, majd perújítás.

A bíró szóbeli indoklása szerint Hunvald hűtlen kezelést követett el a négy megbízási szerződéssel, amelyeknél nyilvánvaló, hogy nem történt érdemi munkavégzés, nem is volt erre irányuló szándék, a teljesítésigazolások pedig fiktívek volt. Az elsőfokú ítélet szerint Hunvald Györgynek nem kell börtönbe vonulnia, mert büntetése az előzetes letartóztatással már letöltöttnek tekinthető, de kötelezték, hogy fizessen meg mintegy 28 millió forintot és kamatait az erzsébetvárosi önkormányzatnak.

A volt MSZP-s politikus, Simon Gábor ellen is hosszú ideje folyik eljárás. Az egykori pártelnökhelyettest szintén különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, valamint hamis magánokirat felhasználásával és közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség.

© MTI / Kovács Tamás

A vád szerint Simon 2008 és 2012 között vagyonnyilatkozataiban és adóbevallásaiban csak a politikai tisztségeiért kapott vagyonáról rendelkezett, miközben külföldi bankokban több százmillió forintnyi devizát tartott saját és hamis neveken egyaránt. Simon 2016-ban ártatlannak vallotta magát, de egy másik ügyben csalás és hamis okirat felhasználása miatt 2017-ben jogerősen megrovásban részesítették.

2014-ben négy év letöltendőre ítélték Wieszt János egykori XI. kerületi szocialista frakcióvezetőt folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés miatt: Wiesztről és társairól 2010-ben került elő egy lebuktató videó, amelyben egy kétmillió forintot tartalmazó borítékot vett át, amiről kiderült, csúszópénz volt egy önkormányzati üzlethelyiség forgalmi áron való eladásáért. Wieszt 2017-ben kedvezménnyel szabadult, és a közügyektől való négyéves eltiltása is lejárt.

Hiszékeny Dezső szocialista országgyűlési képviselő ellen egy 2013-as ügy miatt indult eljárás, de jogerősen is felmentették: a szocialista politikust azzal vádolták, hogy kenőpénzt kért egy önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség kiadásáért, de bizonyítottság hiányában nem szabtak ki büntetést.

Hiszékeny Dezső © MTI / Bruzák Noémi

Az ügy legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Hiszékeny arra hivatkozva cáfolta az ötmilliós kenőpénz vádját, hogy ennyit fel sem tud mutatni a kezével a sérült kisujja miatt.

A baloldali szegedi önkormányzati képviselőt, Joób Mártont és hét társát 250 millió forintos adócsalással és bűnszervezet működtetésével gyanúsítják, jelenleg letartóztatásban vannak. A gyanú szerint a szórólapterjesztéssel foglalkozó cég 2013 és 2017 között nem jelentette be alkalmazottait, az áfafizetés csökkentése érdekében pedig fiktív számlákat fogadott be, ahogy a bűnszervezet tetején álló cég vezetőjének építőipari vállalkozása is.

A cseppet sem eseménytelen 2019-es önkormányzati választási kampányidőszakban került nyilvánosságra az a videó, amelyen egy társaságban egy zacskó fehér port lóbálva beszélget korrupciós ügyekről Lackner Csaba kispesti szocialista önkormányzati képviselő. A Lackner-ügyben korrupció és kábítószerrel való visszaélés miatt is nyomoznak, de gyanúsítottként sem az azóta a pártból kizárt szocialista politikust, sem másokat nem hallgattak ki.

Az ingyen, jogalap nélkül osztogatott szegedi parkolóbérletek miatt indult büntetőügyben a cégvezetők mellett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vádjával állt bíróság elé a város korábbi főjegyzője, Mózes Ervin, Solymos László szocialista alpolgármestere, valamit Botka László kabinetfőnöke, Kalmár Gábor. A vádlottak elsőfokon felfüggesztett börtönt kaptak, amit másodfokon pénzbüntetésre enyhített a bíróság. Négyen fellebbeztek, de Solymos és az egyik cégvezető ítélete jogerős.

A legnagyobb nevű magyar politikus, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát, viszont maga Gyurcsány Ferenc volt: a volt miniszterelnök ellen a sukorói telekcsere ügyében tett feljelentést 2009-ben Schiffer András, de végül nem emeltek ellene vádat.

A még nem említett bűncselekmények közül választási csalással több politikust is megvádoltak a közelmúltban, mint például Farkas Gergelyt a Jobbikból, vagy Varju Lászlót a DK-ból – utóbbi ellen a 2018 decemberében az MTVA-székházban történtek miatt is vádat emeltek.

Orbán Viktor egyik fontos háttéremberét, Várhegyi Attila egykori országgyűlési képviselőt és szolnoki polgármestert 2002-ben ítélte el jogerősen a bíróság hűtlen kezelés miatt, mert polgármesterként 154 millió forint kárt okozott az önkormányzatnak. Egy évet kapott, két év próbaidőre felfüggesztve, emellett 500 ezer forint büntetést kellett fizetnie.

Várhegyi Attila © Horváth Szabolcs

Ritka, hogy egy ismert politikus több hónapot előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben töltsön, Szabadi Bélával, az első Orbán-kormány Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztériumának politikai államtitkárával azonban pontosan ez történt. Az eset azért is volt különösen pikáns, mert Szabadi korábban a Fidesz és az FKGP közötti koalíciós csatározások központi figurája volt, ehhez képest 2002-ben már több mint húsz rendbeli hűtlen kezelés, csalás és sikkasztás miatt emelt ellene vádat a Fővárosi Főügyészség. Az ügy nyolc évig húzódott, Szabadit végül 2009-ben harmadfokon ítélték két év felfüggesztett börtönre hivatal visszaélés bűncselekménye miatt. Az ítélet szerint a politikai államtitkár– hivatali hatalmával visszaélve – arra kényszerítette az agrártárca alá tartozó cégeket, hogy reklámszerződéseket kössenek a Ferencvárossal, és a sportklubot így a cégek és kht.-k pénzéből finanszíroztatta. Szabadi Béla idén február elején hunyt el.

Az évezred első korrupciós botrányának főszereplője Székely Zoltán kisgazda országgyűlési képviselő volt: a politikust a budapesti Gellért szálló parkolójában érték tetten 2000. október 12-én, amint éppen 20 millió forint kenőpénzt vett át egy vállalkozótól. Bár akkor mentelmi joga miatt nem tudták őrizetbe venni, a politikus nem úszta meg ennyivel: a bíróság múlva kötelességszegéssel elkövetett vesztegetésben találta bűnösnek, ezért 6 évi börtönre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügy jelentőségéről sokat mond, hogy az első fokon eljáró bíró indoklásban úgy fogalmazott: sem szavakkal, sem évekkel nem lehet kifejezni azt a kárt, amit tettével a politikus okozott az országnak. Székely a fellebbezéssel sem járt sokkal jobban, a Legfelsőbb Bíróság 2002 decemberében helybenhagyta az ítéletet, csak a börtönbüntetést változtatta fogházban eltöltött időre, és a vádlottat 9 millió forint pénzbüntetésre ítélte. Személyében a rendszerváltás után először ítéltek el korrupcióért (akkor már csak volt) parlamenti képviselőt, sőt valóságos felelősségre vonási hullám indult el kisgazdapárti közszereplők ellen.

Kirívó esetek: gyilkosság és kémkedés

Listánk legnagyobb büntetését egy 2009-es ügy miatt szabták ki, Deme Gábor ugyanis életfogytiglant kapott bűnsegédként, előre kitervelten, aljas indokból, több emberen elkövetett emberölés miatt. Deme egykor a csepeli MSZP bizottságainak, elnökségének is a tagja volt, illetve gazdasági igazgatóként dolgozott egy helyi iskolában: a gyilkosság indítéka az a körülbelül hatmillió forint volt, amit itt elsikkasztott.

Deme Gábor © MTI / Máthé Zoltán

Végül a tényleges életfogytiglant kapó Kun Tamás, az iskola gondnoka követte el az előre kitervelt bűncselekményt, és végzett Takács József iskolaigazgató és MSZP-s képviselővel, valamint Papp Lászlóval, az egyik tanárral. A háttérben az állt, hogy az alapítványi vezető rájött Deme visszaéléseire, el akarta távolítani az iskolából, és rendőrségi feljelentés is felvetődött. A nyomozást jelentősen segítette az, hogy a fejbe lőtt áldozatoknál talált hangrögzítő mindent felvett. Az ügyből 2015-ben dokumentumfilm is készült.

Érdemes kiemelni a KGBéla néven elhíresült Kovács Bélát is: a volt Jobbikos EP-képviselőt az unió intézményei elleni kémkedéssel és az EP kárára elkövetett költségvetési csalással vádolják, eszerint Kovács orosz hírszerzőknek adott át információkat, az EU-s intézmények belülről való bomlasztásának állítólagos céljával.