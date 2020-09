Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","shortLead":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","id":"20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fecab53-7f2c-4a27-bcc3-8104fc224f7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:45","title":"Ütközött a kamion, kisoroszlán került elő belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes, akadálymentes közvécéket akarnak a fővárosba.



","shortLead":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes...","id":"20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfdc90-13c6-4664-970a-1d747a79953a","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:21","title":"„Kis dolognak tűnik ez, pedig sokszor nagy gond” – alig van közvécé Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez rájuk nem vonatkozik.","shortLead":"Ez rájuk nem vonatkozik.","id":"20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbfa7f7-ab45-41f9-a1e9-53059c3da996","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:38","title":"Mindenkinél testhőt mérnek a Parlamentbe jutás előtt, kivéve a politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","shortLead":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","id":"20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bbb100-876f-484f-8e19-d313a7f21171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:03","title":"Neten tartott óra közben lett rosszul az argentin tanár, belehalt a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mikroblog akár le is törölheti majd a bejegyzéseket, melyek az elnökválasztáshoz kapcsolódó, de hamis információkat tartalmaznak.","shortLead":"A mikroblog akár le is törölheti majd a bejegyzéseket, melyek az elnökválasztáshoz kapcsolódó, de hamis információkat...","id":"20200911_twitter_kozossegi_media_amerikai_elnokvalasztas_hamis_informacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f400bb9-4d7b-4070-9dd9-3cb97c40b23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_twitter_kozossegi_media_amerikai_elnokvalasztas_hamis_informacio","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:05","title":"Szigorít a Twitter a közelgő amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél gyulladást okozhatnak.","shortLead":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél...","id":"20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437f51c-aca4-4e51-9c76-2c30c6e51a4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:51","title":"Túl sok volt a penészgomba többféle hennafestékben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt a döntés mögött.","shortLead":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt...","id":"20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5672871-f1da-4620-a9c4-7541fe1b8de5","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:50","title":"10 millió forintra büntette Józsefvárost a Közbeszerzési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]