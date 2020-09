Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","shortLead":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","id":"20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999aac2a-dce1-449f-837f-6f3fa0bb326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:05","title":"Véget nem érő kocsisor a Disney World előtt – most azonban ételre várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9e409-2488-4ac3-a33c-08a431849ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyébként autós túrákat szervező Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője úgy döntött, hogy összeszedi a szemetet, amit az El Caminón gyalogló emberek maguk után hagynak. ","shortLead":"Az egyébként autós túrákat szervező Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője úgy döntött, hogy összeszedi a szemetet...","id":"20200913_Egy_magyar_vandor_elhatarozta_hogy_kipucolja_az_El_Caminot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9e409-2488-4ac3-a33c-08a431849ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7262c1e-6d7f-4839-ac71-4b9334e92106","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Egy_magyar_vandor_elhatarozta_hogy_kipucolja_az_El_Caminot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:22","title":"Egy magyar vándor elhatározta, hogy kipucolja az El Caminót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migráció kérdésében Európa nem engedhet meg magának egy újabb kudarcot – figyelmeztetett a görög miniszterelnök azután, hogy leégett a leszboszi menekülttábor.","shortLead":"A migráció kérdésében Európa nem engedhet meg magának egy újabb kudarcot – figyelmeztetett a görög miniszterelnök...","id":"20200913_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok_leszbosz_moira_unios_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f5a3e7-27ed-4798-98c9-11cd7294a47e","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok_leszbosz_moira_unios_segitseg","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:16","title":"Több segítséget vár Görögország az uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","shortLead":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","id":"20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbdf5b3-5c5a-4000-b292-91d48d020930","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:59","title":"A Hell energiaital-gyártó 282 milliót kap az államtól cukortároló építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]