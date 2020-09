Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","shortLead":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","id":"20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648e333-2254-4d6c-b9e4-e13a46c1015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:05","title":"Haszonjárműként csempészi vissza Európába a Suzuki a Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc001df-b01e-4470-be8d-ebbb75a4c641","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint járványügyi szempontból nem veszélyes, hogy sok szurkoló lesz együtt a Puskás Arénában.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint járványügyi szempontból nem veszélyes, hogy sok szurkoló lesz együtt a Puskás Arénában.","id":"20200911_Csanyi_Sandor_nem_tartja_kockazatosnak_a_Szuperkupameccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc001df-b01e-4470-be8d-ebbb75a4c641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50b6a6c-622e-4f0b-8e47-33d96dd75d47","keywords":null,"link":"/sport/20200911_Csanyi_Sandor_nem_tartja_kockazatosnak_a_Szuperkupameccset","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:05","title":"Csányi Sándor nem tartja kockázatosnak a Szuperkupa-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","shortLead":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","id":"20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c570e6-2087-4f9a-bec1-310f8efdeec6","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:17","title":"Prágát és Dubrovnik környékét is kockázatos helynek minősítette a német külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca0e785-4fb1-4865-922c-038c0a86e893","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Diplomát nem, csak exkluzív ismereteket meg esetleg priuszt lehetett szerezni a kádári idők magánegyetemén, ahol besúgók is „hallgatók” voltak.","shortLead":"Diplomát nem, csak exkluzív ismereteket meg esetleg priuszt lehetett szerezni a kádári idők magánegyetemén, ahol...","id":"20200910_80as_evek_repulo_egyetem_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca0e785-4fb1-4865-922c-038c0a86e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7d89b3-befc-48c0-a614-4c9b65125e2b","keywords":null,"link":"/360/20200910_80as_evek_repulo_egyetem_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:00","title":"Vissza a 80-as évekbe: A repülő egyetem lenne a minta a szabad színiegyetemhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma még csak figyelmeztetik azt, aki nem tartja be az előírást, pár nap múlva viszont leszállítják a járatról.","shortLead":"Ma még csak figyelmeztetik azt, aki nem tartja be az előírást, pár nap múlva viszont leszállítják a járatról.","id":"20200909_mav_volanbusz_arcmaszk_szigoritas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43106725-41bd-421e-9ec5-ff375f7cbcdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_mav_volanbusz_arcmaszk_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:06","title":"Szigorít a MÁV és a Volánbusz is, szeptember 15-től leszállítják a maszk nélkül utazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai...","id":"20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bd9cd-635e-45b0-a641-1e9c15a83fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:03","title":"Pécsi virológus: 130 vakcina fejlesztése zajlik, 30 van már klinikai kipróbáláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rátámadt. A Liga vezetőjének elszakadt az ingje és leesett a nyaklánca.","shortLead":"Rátámadt. A Liga vezetőjének elszakadt az ingje és leesett a nyaklánca.","id":"20200909_matteo_salvini_bevandorlo_nyaklanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a13f96-dba8-46c5-8cda-b170140cfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_matteo_salvini_bevandorlo_nyaklanc","timestamp":"2020. szeptember. 09. 21:55","title":"Egy ghánai nő megtépte Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","shortLead":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","id":"20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44493329-0cad-492a-99f7-b35b92260dec","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:53","title":"Látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]