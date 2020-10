Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja alkalmából mesés matricacsomag érkezik a Viberre. A matricák felelevenítik kedvenc karaktereinket és azok szállóigéit.","shortLead":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja...","id":"20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7fde1d-fb9f-4e9b-ba4f-5a5ba935a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:33","title":"Nagyon klassz matricák jönnek a Viberbe, főszerepben a magyar népmesék alakjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","shortLead":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","id":"20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f48320a-3c74-44a7-905c-da073e05cac0","keywords":null,"link":"/elet/20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:22","title":"Észak-Magyarországon az egyik legalacsonyabb a várható élettartam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","shortLead":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","id":"20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6cfd-25c7-4fcc-b1cb-a9d629579e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:55","title":"Esett egy kicsit a Fidesz támogatottsága, a DK eddigi legjobb eredményét érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ab1d50-35ca-43e6-93f2-bd6cf4e49801","c_author":"Fleck Zoltán","category":"360","description":"A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan gondolkodik azon, hogy egy esetleges ellenzéki győzelmet követően a jogállam jogállami módszerekkel helyreállítható-e, avagy más megoldást kell találni. Az ELTE tanárának, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet munkatársának véleménycikke. ","shortLead":"A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan...","id":"20200929_fleck_zoltan_kik_jogallam_valodi_ellensegei_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90ab1d50-35ca-43e6-93f2-bd6cf4e49801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d27a0-3d09-4f96-87b6-0074c4ed31ab","keywords":null,"link":"/360/20200929_fleck_zoltan_kik_jogallam_valodi_ellensegei_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:00","title":"Fleck Zoltán: Kik a jogállam valódi ellenségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két világhatalom elnöke telefonon beszélt szerdán, ki is adtak róla egy közleményt az oroszok.","shortLead":"A két világhatalom elnöke telefonon beszélt szerdán, ki is adtak róla egy közleményt az oroszok.","id":"20201001_putyin_macron_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3372cb-0cd3-4af6-894f-67e90e9c5642","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_putyin_macron_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 01. 07:31","title":"Putyin és Macron is az örmény-azeri harcok azonnali leálltását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]