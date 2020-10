Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet úgy véli, hogy jogellenes betiltatni a Meseország mindenkié könyvet.","shortLead":"A szervezet úgy véli, hogy jogellenes betiltatni a Meseország mindenkié könyvet.","id":"20201008_Torvenytelenseg_Miniszterelnokseg_Hatter_Tarsasag_Meseorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9917be1-c3b3-4c14-bb59-4939d752658d","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Torvenytelenseg_Miniszterelnokseg_Hatter_Tarsasag_Meseorszag","timestamp":"2020. október. 08. 17:37","title":"Törvénytelenségre buzdít a Miniszterelnökség a Háttér Társaság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cd0054-7e0b-4f61-8bfe-d134acf593cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország visszaél a joggal, ennélfogva viszont az uniónak cselekednie kell, hogy megfékezze Orbán Viktort – fejtette ki Michael Ignatieff, a Közép-Európai Egyetem rektora a Financial Times-ban.","shortLead":"Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország...","id":"20201008_CEUrektor_Az_EUnak_ezek_utan_lepnie_kell_Orban_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cd0054-7e0b-4f61-8bfe-d134acf593cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec6cdf-4a9d-4a78-9204-6e9705273a25","keywords":null,"link":"/360/20201008_CEUrektor_Az_EUnak_ezek_utan_lepnie_kell_Orban_ellen","timestamp":"2020. október. 08. 07:41","title":"CEU-rektor: Az EU-nak ezek után lépnie kell Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306d9b6-90e2-4e3b-96c1-7d066b7e27f7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt terjed a home office, a turisták sem jönnek, ráadásul egyre kevesebb japán él vidéken, aki használhatná a szolgáltatást. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt terjed a home office, a turisták sem jönnek, ráadásul egyre kevesebb japán él vidéken, aki...","id":"20201008_A_japan_szupergyorsvonatot_is_kikezdte_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6306d9b6-90e2-4e3b-96c1-7d066b7e27f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc760cf-0a1d-4341-ae35-9db0eed415d6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_A_japan_szupergyorsvonatot_is_kikezdte_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. október. 08. 17:20","title":"A japán szupergyorsvonatot is kikezdte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","shortLead":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","id":"20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5cfd0-e8e9-4b13-ac3a-847de8a19a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. október. 08. 18:41","title":"Baranyi megakadályozta, hogy Gréczy Zsolt Ferencvárosban térjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Czukor Józsefet az Információs Hivatal elemző főigazgató-helyettese válthatja. A jelöltet jövő héten hallgatja meg a parlament nemzetbiztonsági bizottság.","shortLead":"Czukor Józsefet az Információs Hivatal elemző főigazgató-helyettese válthatja. A jelöltet jövő héten hallgatja meg...","id":"20201009_informacios_hivatal_vezetocsere_bunford_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47f6033-e5ac-40cb-88ee-4d47626063d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_informacios_hivatal_vezetocsere_bunford_zsolt","timestamp":"2020. október. 09. 18:33","title":"Újabb kémfőnököt cserél le a kormány, Bunford Zsolt lehet az Információs Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete. A pluszpénz ráadásul nem azonnal kell, hanem a 2024-ben várható átadásig elnyújtva. Az nem opció, hogy az építmény ne biodóm legyen, a majdani üzemeltetést pedig alaposan ki kell dolgozni - olvasható a hvg.hu birtokába került jelentésre az állatkert épülő intézményéről.","shortLead":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete...","id":"20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c627d713-ad31-4b6a-8f82-f5a3dec8ba70","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","timestamp":"2020. október. 08. 05:19","title":"Megszereztük a jelentést a Biodóm pénzügyi helyzetéről - a helyzet jobb, mint mindenki hitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések hatóköre továbbra is korlátozott marad, illetve nem következik be a tavaszihoz hasonló leállás, újabb „lockdown” – prognosztizálja ma bemutatott jelentésében a Kopint-Tárki.","shortLead":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések...","id":"20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cae4fe-632f-41d8-9049-09be3a069373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","timestamp":"2020. október. 08. 14:28","title":"Kopint-Tárki: Ha a tényleges fogyasztást vesszük, 4–4,5 százalék lehet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]