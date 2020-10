Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó magyar király és osztrák császár és menyasszonya, a 19 éves Zita hercegnő látható.","shortLead":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó...","id":"20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799acaa-aa73-4b0e-b833-2f5716426d07","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","timestamp":"2020. október. 22. 09:50","title":"Különleges videó került elő Károly főhercegről és Zita hercegnőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átcsoportosítottak pár milliárdot, így jutott némi extrához a tárca űrprogramja.","shortLead":"Átcsoportosítottak pár milliárdot, így jutott némi extrához a tárca űrprogramja.","id":"20201021_urprogram_szijjarto_peter_kulugy_kulugyminiszterium_urhajos_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3f595e-0b79-402e-b778-aeb3c06a9d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_urprogram_szijjarto_peter_kulugy_kulugyminiszterium_urhajos_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas","timestamp":"2020. október. 21. 07:22","title":"Plusz egymilliárd forintot kap a külügy a magyar űrprogramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","shortLead":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","id":"20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf7e2-2402-4b8d-97d5-56d34e3bf1c1","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","timestamp":"2020. október. 21. 13:21","title":"Videókonferencia közben maszturbált, felfüggesztették a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is játszottak a Bajnokok Ligájában. 5-1 lett a végeredmény.","shortLead":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is...","id":"20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cff870-1442-45b8-8497-486a587829dd","keywords":null,"link":"/sport/20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. október. 20. 21:07","title":"Méltósággal, de simán kikapott a Fradi Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"Joó Hajnalka - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és Kocsis Máté nem indul egyéniben 2022-ben, a felmérések ugyanis azt mutatják: az ellenzék összefogással simán verheti a fővárosban a Fideszt. De az is közrejátszhat benne, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az önkormányzati választás után úgy ítélte meg, sokan a kormányzati munkájuk mellett nem tudnak eléggé odafigyelni a választókerületükre. ","shortLead":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és...","id":"20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f88655-022a-43dd-8821-3a8b8746217e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","timestamp":"2020. október. 21. 06:30","title":"A pofontól védi embereit, de a kampányt is eredményesebbé teheti Orbán húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy órával kell visszaigazítani a mutatókat, lehetőleg hajnali háromkor - kettőre október 25-én.","shortLead":"Egy órával kell visszaigazítani a mutatókat, lehetőleg hajnali háromkor - kettőre október 25-én.","id":"20201022_Vasarnap_oraatallitas_a_becsi_gyors_mar_a_teli_idoszamitas_szerint_indul_Lokoshazarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108dcc69-3ade-4023-90e0-07efbc5b5b68","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Vasarnap_oraatallitas_a_becsi_gyors_mar_a_teli_idoszamitas_szerint_indul_Lokoshazarol","timestamp":"2020. október. 22. 20:44","title":"Vasárnap óraátállítás: a bécsi gyors már a téli időszámítás szerint indul Lőkösházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki az IKEA egyes termékeire könnyen ráilleszthető kiegészítőkkel rukkolt elő. ","shortLead":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki...","id":"20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9b5a1-3e9b-45ce-8dda-3f66d664f50c","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","timestamp":"2020. október. 22. 14:54","title":"Kicsit meghekkelte az IKEA termékeit egy magyar dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]