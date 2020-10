Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell lemondani.","shortLead":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell...","id":"20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cf575-0a68-447b-8b91-ea405e0b0fae","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","timestamp":"2020. október. 13. 19:25","title":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre, de meg lehet tartani az ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet megkülönböztetni az egyes országokat, régiókat aszerint, hogy mennyire terjedt el a járvány. A magyar szabályozás eszerint indokolatlan korlátozást tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet...","id":"20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f504d-f39a-4c4a-a20c-bea20e2346de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","timestamp":"2020. október. 13. 14:31","title":"Koronavírus: egységes fertőzöttségi színkódban egyeztek meg a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e7457-f906-4e0b-94b8-2d4f485abebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","timestamp":"2020. október. 15. 11:21","title":"844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddbd2e3-29fa-4771-8aea-34c4c264ca46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új kínai gyárban készülnek majd az Audi nagyobb méretű elektromos modelljei.","shortLead":"Egy új kínai gyárban készülnek majd az Audi nagyobb méretű elektromos modelljei.","id":"20201014_Jonnek_a_kinai_elektromos_Audik_sot_akar_Porschekat_is_gyarthatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ddbd2e3-29fa-4771-8aea-34c4c264ca46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f2ae59-7c73-492d-bbca-23406e9ca9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Jonnek_a_kinai_elektromos_Audik_sot_akar_Porschekat_is_gyarthatnak","timestamp":"2020. október. 14. 10:35","title":"Jönnek a kínai elektromos luxus Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Nagy vihart kavar egy toleranciára tanító mesekönyv. Nem kötelező olvasmány, aki akarja megveszi, elolvassa, felolvassa. Akit nem érdekel a téma, nem veszi meg. Akkor miért a nagy fogcsikorgatás, hogy politikust könyvtépésre, pszichológus professzort szájtépésre késztet? Annyi, meg annyi királylányos/királyfis mese mellett, miért tragikus sokak számára egy királyfis/királyfis mese? Vélemény. ","shortLead":"Nagy vihart kavar egy toleranciára tanító mesekönyv. Nem kötelező olvasmány, aki akarja megveszi, elolvassa...","id":"20201013_Gyarmathy_Eva_A_kesztetesek_hatalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06671fe-a649-47fd-b5be-84ede755eb3d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Gyarmathy_Eva_A_kesztetesek_hatalma","timestamp":"2020. október. 13. 14:30","title":"Gyarmathy Éva: A mesék és a késztetések hatalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány új életre keltette a jogállami vitát, és megfelelő eszközt adott az EU kezébe a külön utakon járó Magyarország és Lengyelország ellen. Így értékeli a helyzetet a Le Monde volt főszerkesztője. ","shortLead":"A járvány új életre keltette a jogállami vitát, és megfelelő eszközt adott az EU kezébe a külön utakon járó...","id":"20201015_Le_Monde_A_magyarok_es_a_lengyelek_magukra_maradtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed0b70f-6029-4d80-be92-1ce8d930d2bb","keywords":null,"link":"/360/20201015_Le_Monde_A_magyarok_es_a_lengyelek_magukra_maradtak","timestamp":"2020. október. 15. 07:36","title":"Le Monde: A magyarok és a lengyelek magukra maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]