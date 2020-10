Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek az egyhetes betét kamatáról, de a forint ennek ellenére is alig jutott a 369-es szint alá.","shortLead":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek...","id":"20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04632c-107e-406d-bb88-41ef3b2b6190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","timestamp":"2020. október. 29. 12:58","title":"Egy hajszál választja el a forintot a történelmi mélyponttól, és eddig az MNB sem tudott segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös: egyszerűbb használatot hoznak.","shortLead":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös...","id":"20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0980c9ae-78d6-40b2-b706-358b12408f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","timestamp":"2020. október. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a mobilján, öt új funkciót is talál benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","shortLead":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","id":"20201029_Keses_terrortamadas_nizza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce36fc-3097-444d-9aa9-5e8d2fde043d","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Keses_terrortamadas_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 10:13","title":"Három embert megölt egy terrorista egy nizzai templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","shortLead":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","id":"20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c204c9-ab57-40e1-ae5e-ab09943c932a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","timestamp":"2020. október. 29. 11:16","title":"Németország újraegyesítését festették meg egy hetedik kerületi tűzfalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB eddigi ügyvezető igazgatója, Palotai Dániel a közép-kelet-európai országcsoportot képviseli majd a Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsában.","shortLead":"Az MNB eddigi ügyvezető igazgatója, Palotai Dániel a közép-kelet-európai országcsoportot képviseli majd a Nemzetközi...","id":"20201028_magyar_ugyvezeto_igazgatoja_lesz_az_imfnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99fb80d-aa2f-47da-905e-dd31ee3a8420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_magyar_ugyvezeto_igazgatoja_lesz_az_imfnek","timestamp":"2020. október. 28. 19:38","title":"Magyar ügyvezető igazgatója lesz az IMF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent a nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok állami ellátásban dolgozó, tapasztalt orvos fordíthat hátat a közkórházaknak. A kérdés leginkább az, hogy a magánellátás kész-e helyettesíteni az államit.","shortLead":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok...","id":"20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac5b09-f032-433a-acb9-50e29beee8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","timestamp":"2020. október. 30. 11:00","title":"Dráguláshoz, orvoshiányhoz és hosszú várólistához vezethet az egészségügyi reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes tüntetés sem, mint az internetszolgáltatás megadóztatásának terve miatt utcára vonuló sok tízezer ember. De mi az oka annak, hogy eredménytelenül halnak el a tiltakozások?","shortLead":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes...","id":"20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1202d-b179-420e-85f7-556185fa56a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","timestamp":"2020. október. 28. 20:00","title":"Hat éve volt az utolsó tüntetés, amely meghátrálásra késztette a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]