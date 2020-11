Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem az utolsó.","shortLead":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem...","id":"20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89996a2d-2a94-4cad-b66f-eb864efdcb7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:33","title":"Francia kutatók szerint a koronavírusnak negyedik, sőt ötödik hulláma is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74618e73-1c24-46ae-ac6d-26df84591a22","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Úristen, mi történik itt – gondolhatják most sokan, amikor ránéznek az amerikai elnökválasztás állására. Pedig a válasz az: pontosan az történik, ami a legvalószínűbb forgatókönyv volt. Nagyokat nem borult a papírforma, annyival látunk tisztábban, hogy Joe Biden nem arat földrengésszerű győzelmet, és maradt nagyjából nyolc hely, ahonnan még nem tudunk végeredményt hirdetni, amíg nem számolják össze a levélszavazatokat.","shortLead":"Úristen, mi történik itt – gondolhatják most sokan, amikor ránéznek az amerikai elnökválasztás állására. Pedig a válasz...","id":"20201104_usa_valasztas_elnok_trump_biden_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74618e73-1c24-46ae-ac6d-26df84591a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e630b03-dcef-4c5d-911f-03bc6a6c915f","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_usa_valasztas_elnok_trump_biden_amerika","timestamp":"2020. november. 04. 07:05","title":"Bejött a papírforma, fogalmunk sincs, ki lesz a következő amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A magyar településeknek már 80 százaléka érintett a koronavírus-járványban – hangzott el az operatív törzs...","id":"20201103_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3158877-81db-446a-95ac-e7e6f5ef014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ebdf7-fd31-4123-812b-9defa1d48e25","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 03. 12:19","title":"Operatív törzs: Nő a szennyvízben a koronavírus-örökítőanyag mennyisége, újabb ugrás jöhet a fertőzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is felvettük a versenyt. Ez annak is volt köszönhető, hogy a 2000-es években egyre több klub nyílt és azóta legendássá vált bulisorozatok indultak. BP Underground Elektronikus zene, befejező rész. ","shortLead":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is...","id":"20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7d8ea8-bf7e-40b3-b3e7-33a7e1989260","keywords":null,"link":"/360/20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","timestamp":"2020. november. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Ami underground ma, holnap már be van rántva mainstreambe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik az Európai Unió Bírósága által elmarasztalt civiltörvény visszavonását, de azt már elutasították a hétfői ülésen, hogy ezt gyorsan tegyék meg.","shortLead":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik...","id":"20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf44e5e8-2c47-4e95-8c8a-2addd612ca23","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","timestamp":"2020. november. 02. 16:11","title":"Nem kapkodja el a Fidesz a civiltörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz, ugyanakkor a hideg és az altest lehűlése – számos egyéb tényező mellett – szintén szerepet játszhat a létrejöttében.\r

","shortLead":"Tisztába tesszük azokat a tévhiteket, amik a felfázásról, egy olyan betegségről keringenek, amelyet baktérium okoz...","id":"urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a7a8be-a85f-4bc2-b149-2f3a2d2418e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae28337-d115-4673-917c-4ee29c407447","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201104_tevhit_felfazas_bakterium_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 07:30","title":"10 tévhit a kellemetlen felfázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai lap szerkesztőségi vezércikke arra hívja fel a figyelmet, hogy Trumpék megpróbálhatják megállítani vagy hitelteleníteni a levélszavazatok összeszámlálását, de igyekezetüket el kell utasítani.","shortLead":"Az amerikai lap szerkesztőségi vezércikke arra hívja fel a figyelmet, hogy Trumpék megpróbálhatják megállítani vagy...","id":"20201104_Washington_Post_Nyugtaval_dicserd_a_napot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da42265-c33c-434b-b36e-e5f4109c0ce2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Washington_Post_Nyugtaval_dicserd_a_napot","timestamp":"2020. november. 04. 09:15","title":"Washington Post: A gyors eredményhirdetésnél fontosabb minden voks megszámlálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d32f85-ecd8-40b1-9c62-22747b99d153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piroson átgázoló sofőr a helyszínen meghalt, az utasa, egy 14 éves fiatal életveszélyesen megsérült. ","shortLead":"A piroson átgázoló sofőr a helyszínen meghalt, az utasa, egy 14 éves fiatal életveszélyesen megsérült. ","id":"20201103_Kiadta_a_rendorseg_a_videot_amin_a_piroson_is_atszaguldo_17_eves_fiu_oszlopnak_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d32f85-ecd8-40b1-9c62-22747b99d153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d71593e-9f38-4dbb-a977-d322da3f81cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Kiadta_a_rendorseg_a_videot_amin_a_piroson_is_atszaguldo_17_eves_fiu_oszlopnak_hajt","timestamp":"2020. november. 03. 11:57","title":"Kiadta a rendőrség a videót a Károly körúti halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]