[{"available":true,"c_guid":"89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Révész Sándor könyvsorozatának újabb darabja arról az emblematikus magyar közszereplőről szól, akit 1945 után, néhány év alatt rongyemberré, fajsúlytalan senkivé darált a nagypolitika.","shortLead":"Révész Sándor könyvsorozatának újabb darabja arról az emblematikus magyar közszereplőről szól, akit 1945 után, néhány...","id":"202044_konyv__antihos_revesz_sandor_dobi_istvan_azelfeledett_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a989b99b-0213-4919-967b-73827eab9da3","keywords":null,"link":"/360/202044_konyv__antihos_revesz_sandor_dobi_istvan_azelfeledett_allamfo","timestamp":"2020. november. 03. 16:00","title":"Elképesztő magasságokba és hihetetlen mélységekbe jutott Dobi István, az elfeledett államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","shortLead":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","id":"20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56ffcbd-bcd8-42dd-8a53-25bf27fa2ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","timestamp":"2020. november. 03. 21:03","title":"Autóban adhatják le a szavazatukat a koronavírus-fertőzöttek Missouriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kapacitás 80 százaléka már megtelt Miskolcon.","shortLead":"A kapacitás 80 százaléka már megtelt Miskolcon.","id":"20201103_miskolc_eger_jarvanykorhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0da4c2d-ddeb-47ca-9208-aec4378a565e","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_miskolc_eger_jarvanykorhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 20:32","title":"Betelt a miskolci járványkórház, Egert is bevonják a koronavírusos betegek ellátásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","shortLead":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","id":"20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd6eca-5a32-4580-ac62-0e06aba8d6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","timestamp":"2020. november. 02. 19:16","title":"Koronavírus: meghalt egy tiszafüredi iskola pedagógusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","shortLead":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","id":"20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d3016-8983-4436-bc6a-fbc336674783","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","timestamp":"2020. november. 03. 10:13","title":"Koronavírusos lett Salgótarján polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik legerősebb fogyasztója.","shortLead":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik...","id":"20201103_thaifold_porno_pornhub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e34a0a-cd74-46a0-b52e-d98ac39c44a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_thaifold_porno_pornhub","timestamp":"2020. november. 03. 18:35","title":"Betiltotta a thaiföldi kormány a Pornhubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk, hogy a korán szavazóknál és a városokban Biden a népszerűbb, de hogy ennyivel, az újra mindent megkavart. Persze még itt sincs vége a szavazatszámlálásnak, győzhet még Trump is.","shortLead":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk...","id":"20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ff191-d73a-45f8-8061-a0c4859cbbf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","timestamp":"2020. november. 04. 16:10","title":"Ha most érne véget a szavazatszámlálás, Joe Biden lenne az USA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]