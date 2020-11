Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","shortLead":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","id":"20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b80fe-273d-4a74-b631-77ffba4e1773","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","timestamp":"2020. november. 06. 10:29","title":"Megható idézettel búcsúzott Orbán Viktor Szőcs Gézától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi kapacitás negyedén fog üzemelni a Lufthansa idén télen.","shortLead":"A tavalyi kapacitás negyedén fog üzemelni a Lufthansa idén télen.","id":"20201105_Ot_es_felmilliard_euro_a_Lufthansa_idei_vesztesege_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305c1b0b-944b-44a1-84be-5f3586062b79","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_Ot_es_felmilliard_euro_a_Lufthansa_idei_vesztesege_eddig","timestamp":"2020. november. 05. 21:01","title":"Öt és félmilliárd euró a Lufthansa idei vesztesége eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rászorulók támogatásán kívül az ösztöndíjakat sem utalták – tudta meg a hvg.hu az egyetem egyik hallgatójától. Kancellári utasításra pedig bezárták az oktatás egy fontos, külső helyszínét.","shortLead":"A rászorulók támogatásán kívül az ösztöndíjakat sem utalták – tudta meg a hvg.hu az egyetem egyik hallgatójától...","id":"20201105_SZFE_Visszatartjak_a_hallgatok_szocialis_tamogatasait_meg_egy_termet_bezartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f97a14-b8e8-45ff-9b4e-8c7117fbb658","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Visszatartjak_a_hallgatok_szocialis_tamogatasait_meg_egy_termet_bezartak","timestamp":"2020. november. 05. 14:40","title":"SZFE: Visszatartották a hallgatók szociális támogatásait, még egy termet bezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","shortLead":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","id":"20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b8ce9d-e468-4531-9f90-afbccee8cd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","timestamp":"2020. november. 06. 07:32","title":"Orbán: Az országoknak működni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6389a7-d310-4e24-9a34-7d0bede63aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egregor nevű hackercsoport betört az Ubisoft szervereire, majd ellopott 560 GB-nyi adatot. A hírek szerint a Watch Dogs: Legion forráskódját lopták el. ","shortLead":"Az Egregor nevű hackercsoport betört az Ubisoft szervereire, majd ellopott 560 GB-nyi adatot. A hírek szerint a Watch...","id":"20201106_hackeles_watch_dogs_legion_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6389a7-d310-4e24-9a34-7d0bede63aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bdb245-6c44-4ad9-a5b3-2ec58d163e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_hackeles_watch_dogs_legion_adatlopas","timestamp":"2020. november. 06. 11:03","title":"Meghackelték a hackelős játékot, kiszivárgott a Watch Dogs: Legion forráskódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]