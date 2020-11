Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben a választási iroda szerint egyetlen bizonyítékot sem mutatott be, ami igazolta volna az állításait.","shortLead":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben...","id":"20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24b81bb-9003-424c-87cf-7d70aab561c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","timestamp":"2020. november. 07. 16:58","title":"A Twitternek is sok, amit Trump művel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti.","shortLead":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat...","id":"20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b5526b-d66e-4df6-bd98-1105f6800684","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","timestamp":"2020. november. 07. 08:12","title":"Orvosszakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","id":"20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76dcda7-089d-46ed-8e88-903cc3720fad","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2020. november. 08. 10:01","title":"Hollik István: Köszönjük, Trump Elnök Úrnak az elmúlt négy évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött a depresszió és a poszttraumás stressz. Tolnainé Kassai Margit 1944–1945-ös budapesti beszámolója, az Óvoda az óvóhelyen a HVG ajánlójában.","shortLead":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött...","id":"202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218f8d3-8d5c-4245-8b0d-025550a75e7a","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","timestamp":"2020. november. 08. 08:30","title":"Kedélyes jelentés a budapesti pokolból - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","shortLead":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","id":"20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471a580-a808-4e7b-84e1-83c39a27b239","keywords":null,"link":"/kultura/20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","timestamp":"2020. november. 07. 18:32","title":"A Kossuth téren tüntettek az SZFE szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912","c_author":"Herczeg Eszter - Tóta W. Árpád","category":"nagyitas","description":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951. november hetedikén veszi fel Sztálin nevét az első magyar mesterséges város, megfeszített építőmunka után, illetve a sűrűjében. A település tíz évvel később, kevésbé ünnepélyes keretek között szabadul meg a szovjet diktátor nevétől, és azóta Dunaújvárosként ismerjük. A HVG az oFFTOURS szervezésében ismerkedett meg a várossal.","shortLead":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951...","id":"20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adfc188-3c94-4ccb-bebb-295a99bf7b19","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. november. 07. 14:00","title":"Sztálin halott, a város él – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39904b51-7097-41b2-b156-ec83d201c5b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták nyerésre álló elnökjelöltje szerint a járvány, a gazdaság, a klímaváltozás és a rasszizmus kezelésére kapnak megbízatást.","shortLead":"A demokraták nyerésre álló elnökjelöltje szerint a járvány, a gazdaság, a klímaváltozás és a rasszizmus kezelésére...","id":"20201107_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39904b51-7097-41b2-b156-ec83d201c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a9c31b-eebc-40dd-932e-5a1bd410a208","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_beszed","timestamp":"2020. november. 07. 08:18","title":"Joe Biden: Egyértelmű többséggel nyerjük meg ezt a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]