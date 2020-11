Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","shortLead":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","id":"20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b653e19-2931-4e3c-9c62-4fe1b9d9c2e6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","timestamp":"2020. november. 12. 07:40","title":"Biztos lesz jövőre olimpia, de lehet, hogy nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra építenek.","shortLead":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra...","id":"20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef2168a-47c2-40cb-a9f8-b505fd76ee21","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:12","title":"Több irodáját is bezárja az egyik legnagyobb magyar utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","shortLead":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","id":"20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d720aa-87b7-4adb-810e-28633c0c16ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","timestamp":"2020. november. 10. 16:42","title":"Kecskeméti polgármester: Nem felfüggeszteni, átalakítani kellene a helyi iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","shortLead":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","id":"20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3819b3f8-8b0e-41d0-9734-5057a5d26e43","keywords":null,"link":"/elet/20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"SZFE: Az egyetemfoglalásnak vége, de az ellenállás folytatódik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány alatt.","shortLead":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány...","id":"20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19ad1b-de6f-4a32-918d-ff518037f9c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"Átdolgozzák az egészségügyi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","shortLead":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","id":"20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e956210d-af52-46d8-bcbd-ea14caf9fc83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","timestamp":"2020. november. 12. 08:03","title":"Ezek most a világ legkedveltebb telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","shortLead":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","id":"20201111_105_os_busz_mobilozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793cc7c-6ff6-41da-95fc-e9b82a66c5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_105_os_busz_mobilozas","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"Videóra vették, ahogy a 105-ös busz vezetője hosszú üzenetet ír vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]