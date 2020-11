Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst távozik belőle. Több vásárló viszont arról számolt be, hogy a szokásosnál jobban melegszik az eszköz.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst...","id":"20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77593be-42a3-4b6c-bf32-13fe35793577","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","timestamp":"2020. november. 11. 16:43","title":"Fura dolgok történnek az új Xboxokkal, volt, amelyik állítólag elfüstölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1f15d-0892-4937-891b-a8b9ea7316c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és képességeink kibontakoztatására.","shortLead":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és...","id":"20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e1950a-0649-436b-9a67-ed2cdd72f205","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","timestamp":"2020. november. 12. 08:15","title":"Ha boldogok vagyunk, sikeresebbek is lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják majd az Intel által készített chipeket.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják...","id":"20201110_apple_silicon_processzor_m1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe82101-57d1-46d6-9598-0197b73d4ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1","timestamp":"2020. november. 10. 20:16","title":"Itt az Apple új saját gyártású processzora, az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","shortLead":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","id":"20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bbabf1-04ff-4cc3-a16e-62a9c65278f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. november. 10. 16:51","title":"Csak fokozta a bajokat az ingyenes parkolás a Levegő Munkacsoport szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01374e98-99b7-4f2c-b11d-7acb8a34efdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland PAL-V által fejlesztett jármű, a Liberty a tervek szerint kisegíti majd a tulajdonost, hogy ne kelljen a dugóban araszolnia.","shortLead":"A holland PAL-V által fejlesztett jármű, a Liberty a tervek szerint kisegíti majd a tulajdonost, hogy ne kelljen...","id":"20201111_repulo_auto_pal_v_liberty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01374e98-99b7-4f2c-b11d-7acb8a34efdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c6f8bb-7a54-460e-b92f-43b6ad3502c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_repulo_auto_pal_v_liberty","timestamp":"2020. november. 11. 08:33","title":"Megvan az engedély, európai közutakon tesztelhetik az első igazi repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","shortLead":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","id":"20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d41f88-64d7-400d-81cd-54b8923c8e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","timestamp":"2020. november. 12. 04:21","title":"Ennél a 15 autótípusnál a legjellemzőbb a kilométeróra-tekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]