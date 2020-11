Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy mennyiségben fogy a tészta, a rizs és a tojás, mások fodrászati cikkekből igyekeznek bespájzolni.","shortLead":"Nagy mennyiségben fogy a tészta, a rizs és a tojás, mások fodrászati cikkekből igyekeznek bespájzolni.","id":"20201103_olaszorszag_panikvasarlas_zarlat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83a2914-d7a5-4327-9fb2-f5c305d8b23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_olaszorszag_panikvasarlas_zarlat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:33","title":"A zárlattól tartva ismét pánikvásárolnak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","shortLead":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","id":"20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4994392-531e-4d7c-b5c2-195ddd1f5a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","timestamp":"2020. november. 03. 07:59","title":"Így spórolnak a Bentley-nél: itt a „csak” 550 lóerős Flying Spur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","shortLead":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","id":"20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcc7fc-7c33-41c3-8075-26c114f1c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","timestamp":"2020. november. 03. 11:10","title":"Az osztrák hatóságok jól ismerték a lelőtt terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök Twitter-bejegyzését gyorsan cáfolták.","shortLead":"Az elnök Twitter-bejegyzését gyorsan cáfolták.","id":"20201102_Donald_Trump_ugy_emlekezett_meg_Sean_Conneryrol_hogy_nem_mondott_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f772c877-1e79-43b4-b0b9-0f90443b504a","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Donald_Trump_ugy_emlekezett_meg_Sean_Conneryrol_hogy_nem_mondott_igazat","timestamp":"2020. november. 02. 09:38","title":"Donald Trump úgy emlékezett meg Sean Conneryről, hogy nem mondott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]