[{"available":true,"c_guid":"b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","shortLead":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","id":"20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edecbf99-74ed-4828-b0ff-a373737c5055","keywords":null,"link":"/sport/20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","timestamp":"2020. november. 13. 19:57","title":"1,7 millióra büntették a Fradit, mert nem vettek maszkot a szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer, különböző nemzetiségű embert faggattak olasz kutatók, hogy kiderüljön, a férfiak vagy a nők veszik-e komolyabban a koronavírus-járványt.","shortLead":"Több ezer, különböző nemzetiségű embert faggattak olasz kutatók, hogy kiderüljön, a férfiak vagy a nők veszik-e...","id":"20201112_koronavirus_jarvany_szabalykovetes_nok_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e707e97-4ccc-4ec0-b488-fb40ba757b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_koronavirus_jarvany_szabalykovetes_nok_ferfiak","timestamp":"2020. november. 12. 09:03","title":"Koronavírus: a nők vagy a férfiak veszik komolyabban a járványt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók elérték teljesítőképességük határát. ","shortLead":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók...","id":"20201112_koronavirus_ausztria_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72576e37-4e61-4ed8-ac27-ac861c33f563","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_ausztria_rekord","timestamp":"2020. november. 12. 21:19","title":"Új rekordot döntött az ausztriai fertőzöttek száma, az egészségügy túlterheltségéről beszélnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek, a kibányászásuk viszont nem is olyan egyszerű. Ennek megoldására készített egy eszközt a Panasonic.","shortLead":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek...","id":"20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd2489-c692-4816-a860-831ebcf40587","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","timestamp":"2020. november. 13. 10:33","title":"Kiporszívózza a japán vasút és a Panasonic a sínek közé esett vezeték nélküli füleseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","shortLead":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","id":"20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725b1908-ce9a-41d6-9483-ebf771613f21","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","timestamp":"2020. november. 12. 00:05","title":"Videó: Így tűntek el az emberek az utcákról este nyolckor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések után.","shortLead":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921badac-67e4-46ee-9b19-a8a5828a0aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"100 ezer vendéglátós kerülhet utcára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Polgárháborúvá fajulhat Etiópiában, hogy a hadsereg katonai műveletet indított Tigré szövetségi állam ellen. Az ország felbomlásával fenyegető konfliktus régóta érlelődött. \r

","shortLead":"Polgárháborúvá fajulhat Etiópiában, hogy a hadsereg katonai műveletet indított Tigré szövetségi állam ellen. Az ország...","id":"202046__harcok_etiopiaban__tigre__reformer_vagy_diktator__haduzenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0954e6c7-30b6-477d-a017-50d1462e61de","keywords":null,"link":"/360/202046__harcok_etiopiaban__tigre__reformer_vagy_diktator__haduzenetek","timestamp":"2020. november. 13. 16:00","title":"Humanitárius katasztrófával fenyeget a Nobel-békedíjas etióp kormányfő háborúja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]