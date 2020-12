Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan furcsán a feje.","shortLead":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan...","id":"20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d3326d-5fef-4a04-b530-5ad4cea3d0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","timestamp":"2020. november. 30. 19:03","title":"500 millió éve élt ősrákra bukkantak Kínában, igen furcsán néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég bambuszt biztosítani nekik.","shortLead":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég...","id":"20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4b212-f2f2-4b0b-ab3e-afa0e92ff891","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","timestamp":"2020. november. 30. 13:40","title":"Visszatértek Kínába a Kanadának kölcsönadott óriáspandák, mert a járvány miatt veszélybe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","shortLead":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","id":"20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc77a28-845a-42b7-9716-14d5de54fb4b","keywords":null,"link":"/sport/20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","timestamp":"2020. november. 30. 20:09","title":"Stéphanie Frappart az első nő, aki meccset vezet a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi Andrássy-kastély udvarán – közölte a kastélyt fenntartó Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi...","id":"20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b3cf9a-0b02-44e8-823b-5d9cc85bfaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","timestamp":"2020. november. 30. 07:33","title":"3000 éves sírokat találtak az Andrássy-kastély udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot. A program ellen továbbra sincs kifogásuk, csak Demeter Szilárd ellen.","shortLead":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot...","id":"20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc442f82-7f08-4038-9a1b-7490e9ea4200","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 09:14","title":"Az I. kerület szerződést bont a Demeter Szilárd vezette PIM-mel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő keze vérzett, amikor a rendőrök igazoltatták. Szájer József a korábbi közleményében azt állította, a drog nem az övé.","shortLead":"A képviselő keze vérzett, amikor a rendőrök igazoltatták. Szájer József a korábbi közleményében azt állította, a drog...","id":"20201201_Kabitoszert_talaltak_a_verzo_Szajernel_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5da16-2c7d-4f31-a6fc-38f26b9a7a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Kabitoszert_talaltak_a_verzo_Szajernel_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 01. 16:43","title":"Belga ügyészség: Drog volt Szájer József hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepekkor – ez volt az operatív törzs november 30-i tájékoztatója.","shortLead":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések...","id":"20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803f077c-3461-4062-9f00-4f614ee1f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 30. 11:51","title":"Müller Cecília: Ha minden szabályt betartunk, az ünnepeket a családhoz közelebb tölthetjük el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]