[{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű üzenetét számos román választó is megkapta, sokan felháborodtak. A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását.

","shortLead":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű...","id":"20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c284d2c0-d577-4417-a59b-87e6e520bd01","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2020. december. 06. 10:49","title":"Szijjártó telefonos kampányüzenete okozott botrányt a román választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember életét tudták megmenteni. ","shortLead":"Egy ember életét tudták megmenteni. ","id":"20201206_23_banyasz_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b147d0d-8e1f-438f-8530-4fd0b0ee1499","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_23_banyasz_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Kinaban","timestamp":"2020. december. 06. 09:43","title":"23 bányász halt meg szén-monoxid-mérgezésben Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog versenyeztetni két diákcsapat.","shortLead":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog...","id":"20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb3d9b4-61f9-48ce-9563-3151f3ad0b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","timestamp":"2020. december. 07. 10:03","title":"Autóversenyt rendeznek a Holdon, 2021-ben érkezhet meg a két autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el szerettüket. ","shortLead":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el...","id":"202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b87df73-c2c5-4bf4-a88f-8bb4087b19a0","keywords":null,"link":"/360/202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","timestamp":"2020. december. 06. 11:00","title":"\"Azon dolgozunk, hogy ne legyen tabutéma a gyász és a halál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csörögnél történt a tragédia.","shortLead":"Csörögnél történt a tragédia.","id":"20201206_Halalos_gazolas_tortent_Pest_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed40b81-b247-4dcc-a83b-42993b0ec574","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Halalos_gazolas_tortent_Pest_megyeben","timestamp":"2020. december. 06. 21:28","title":"Halálos gázolás történt Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]