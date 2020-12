Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brüsszeli Breugel Intézet egyik, politikai gazdaságtannal foglalkozó elemzője szerint az EU csak akkor erős, amikor képes nemet mondani, vállalnia kell az ütközést, ami kockázatos, de sokkal jobb, mint a jelentéktelenség.","shortLead":"A brüsszeli Breugel Intézet egyik, politikai gazdaságtannal foglalkozó elemzője szerint az EU csak akkor erős, amikor...","id":"20201230_Project_Syndicate_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14d3c6-5f13-4161-ae22-30e55f79b821","keywords":null,"link":"/360/20201230_Project_Syndicate_lapszemle","timestamp":"2020. december. 30. 08:20","title":"Itt egy recept arra, hogy tartsa kordában Brüsszel a renitens tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület árpádföldi részén is.","shortLead":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület...","id":"20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad9df5-0311-4983-9838-324378c2223c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","timestamp":"2020. december. 28. 17:39","title":"Budapesti lakbérek: a belváros néha már olcsóbb a külvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban megoldotta, hogy a hamvai mégis feljussanak az űrállomásra.","shortLead":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban...","id":"20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c674a-0a52-4eb3-af7d-d768f3e8fc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. december. 28. 11:11","title":"Titokban egy Star Trek-szereplő hamvait is felvitték a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]