[{"available":true,"c_guid":"4b2547e3-f894-4e6c-b050-ce0c53dfee8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé a felhasználó az S Pent is megkapja.","shortLead":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé...","id":"20201230_samsung_galaxy_z_fold3_s_pen_erintotoll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2547e3-f894-4e6c-b050-ce0c53dfee8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036246d-33d7-4acf-a901-5a4d5a911e0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_samsung_galaxy_z_fold3_s_pen_erintotoll","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"Érintőtollat kaphat a Samsung összehajtható telefonja, de meglesz ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd bedöntötte, a kilencvenes évek közepén viszont arról számoltak be a lapok, hogy egy érdekeltségébe tartozó hajón nagy mennyiségű kokaint találtak a jamaikai rendőrök. Hargitay Péterről aztán évtizedekig semmit nem lehetett hallani, míg egy újabb nemzetközi botrányban fel nem bukkant a neve. Dezső András a magyar kokainkereskedelmet bemutató Magyar kóla című könyvében Hargitay jamaikai kábítószerügyét is rekonstruálta. A kissé zavaros történetben Hargitayt végül felmentették, az egyik érintettnek pedig golyót repítettek a fejébe. ","shortLead":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd...","id":"20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d7816c-88f7-4355-ac7d-2ebf460ff2fa","keywords":null,"link":"/360/20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","timestamp":"2020. december. 30. 10:20","title":"Kokainkaland: A magyar származású üzletember, aki sokszor volt jókor rossz helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","shortLead":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","id":"20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc106e-50a5-4c39-959c-4d35ce1eeccb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","timestamp":"2020. december. 30. 12:38","title":"Az Amazon több mint 1,5 milliárd csomagot vitt házhoz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","shortLead":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","id":"20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09be4a5-8f94-46d6-8696-924104906f8f","keywords":null,"link":"/elet/20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","timestamp":"2020. december. 28. 19:04","title":"Fűrészporos mutatvánnyal debütált a második Tajvanon született pandabocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","shortLead":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","id":"20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da21da-0275-49c5-b970-3b1d05ab6473","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","timestamp":"2020. december. 29. 06:15","title":"Karikó Katalin is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt.","shortLead":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon 888 processzor dolgozik. Hamarosan jöhet a Pro verziója is.","shortLead":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon...","id":"20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf86feb-1f0e-4db8-873e-7ff926baf12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 29. 15:15","title":"Nincs hozzá töltő: megérkezett a Xiaomi új csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]