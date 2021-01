Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is tisztában volt az Apple, mi több, egyfajta taktika állhat mögötte.","shortLead":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is...","id":"20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e51468-2342-42d9-8296-8043b477b9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","timestamp":"2021. január. 12. 12:03","title":"A legkisebb iPhone-t csak azért adta ki az Apple, hogy jobban vegyék a többit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról készült rövid összefoglalót most azonban nem egy emberre bízta a gyártó.","shortLead":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról...","id":"20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdc245c-8cbc-4264-8f3b-69442487ecf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 09:03","title":"A járvány miatt virtuális emberre bízta termékei bemutatását az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitüntetést kaphat a rendőr, aki egyedül szállt szembe egy csapat dühös Trump-szimpatizánssal.","shortLead":"Kitüntetést kaphat a rendőr, aki egyedül szállt szembe egy csapat dühös Trump-szimpatizánssal.","id":"20210111_eugene_goodman_capitolium_rendor_zavargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f502c-3ad3-4502-8194-a5edf5ed4940","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_eugene_goodman_capitolium_rendor_zavargas","timestamp":"2021. január. 11. 23:10","title":"Hősként ünneplik a Capitolium rendőrségének egy tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","shortLead":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","id":"20210111_szex_es_new_york_folytatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d807688-9ca9-4cc5-855f-d60b7834d642","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szex_es_new_york_folytatas","timestamp":"2021. január. 11. 09:37","title":"Folytatást kap a Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát, így a volt fideszes polgármester szülei még két évig élhetnek nettó 78 ezer forintért egy 105 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban. Még ellenzékből a jelenlegi polgármester élesen bírálta, hogy Nagy pályáztatás nélkül, egy jogi kiskaput kihasználva kvártélyozta be családját az exkluzív műemléklakásba, most viszont egy személyben ő maga bólintott rá a maradásukra. Az ellenzéki polgármester szerint nem volt más lehetősége, ráadásul az önkormányzat illetékes bizottsága – az ellenzéki tagokat is beleértve – sem kifogásolta a hosszabbítást. Egy jogász szakértőnk szerint bíróság elé kellett volna vinni ezt a szimbolikus és vitatható ügyet.","shortLead":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát...","id":"20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44611bc-a5fb-4c16-91e7-a7469685f068","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","timestamp":"2021. január. 11. 06:30","title":"Budavár ellenzéki polgármestere döntött: tovább jár a bérlakás a fideszes elődje családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve próbálhatják megtalálni a koronavírus eredetét.","shortLead":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve...","id":"20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b8f37b-5f71-41f4-9e38-be3315fae541","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","timestamp":"2021. január. 11. 11:27","title":"Kína állítja, a héten végre tényleg beengedik a WHO szakértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","shortLead":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","id":"20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe0ecb-c7d7-4213-aaa0-a73822546247","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Koronavírusos a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]