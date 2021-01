Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő vakcinát vett az oroszoktól. ","shortLead":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő...","id":"20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0beaa58-a160-4959-a616-cc7af51a40ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. január. 23. 10:23","title":"Merkely Bélával igyekszik meggyőzni a magyarokat az oltásról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzte az olaszokat 13-10-re, és döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a trieszti kvalifikációs tornán.","shortLead":"Legyőzte az olaszokat 13-10-re, és döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a trieszti kvalifikációs tornán.","id":"20210123_vizilabda_magyar_valogatott_olaszorszag_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1742447-d01f-45f0-8b60-c84e6166271b","keywords":null,"link":"/sport/20210123_vizilabda_magyar_valogatott_olaszorszag_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 23. 21:09","title":"Kijutott az olimpiára a női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány parlamentje méretik meg, ősszel pedig új Bundestagot is választanak.","shortLead":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány...","id":"202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a3f67-6556-468e-8aa7-f0ff310c6c91","keywords":null,"link":"/360/202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","timestamp":"2021. január. 22. 17:00","title":"Merkel politikai klónja veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell annyit tekerni rajta, mégis javítja az egészségi állapotot. Sorra bizonyítják ezt azok a tudományos vizsgálatok, amelyeket az elektromos kerékpárokkal végeznek. ","shortLead":"Nem kell annyit tekerni rajta, mégis javítja az egészségi állapotot. Sorra bizonyítják ezt azok a tudományos...","id":"202103_gyogyito_ebicikli_pedalterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513c1e71-db00-4a2d-b875-37d2d275cb26","keywords":null,"link":"/360/202103_gyogyito_ebicikli_pedalterapia","timestamp":"2021. január. 23. 16:15","title":"Kutatások eredménye: 4-5 hónap után már érződik az e-biciklizés hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","shortLead":"A csalók pénzt vagy személyes adatokat próbálnak szerezni.","id":"20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293d6948-1c06-4584-9b8c-b938e9ca9afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_lidl_csalas_nyeremenyjatek","timestamp":"2021. január. 22. 18:35","title":"Kamu nyereményeket hirdetnek a Lidl nevében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését. Szerintük Gulyás Gergely miniszter csütörtöki bejelentése ellentmond az orvosok béremelését meghatározó tavaly év végi kormányrendeletnek. A háziorvosok közül viszont van, aki örül a Gulyás által említett, és a béremelés feltételéül szabott praxisközösségnek, mert jó tapasztalatai vannak. Más arra figyelmeztet, hogy ez nem mindenütt lesz működőképes. ","shortLead":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését...","id":"20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe4dbc7-3b22-4a3a-a8c1-8bf8f1edfdcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","timestamp":"2021. január. 22. 18:13","title":"A kamara sem érti, hogy képzeli a kormány a háziorvosok fizetésemelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","shortLead":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","id":"20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ee121-d35b-4b10-b72f-99cfca48354f","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","timestamp":"2021. január. 24. 08:53","title":"Tizenegy aranybányászt kimenekítettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]