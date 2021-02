Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hogy Vidnyánszky Attila azt nyilatkozta, nem fognak kirúgni senkit.","shortLead":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti...","id":"20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd57e47-ec06-4663-b44d-e220592f757e","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","timestamp":"2021. február. 12. 16:17","title":"Munkaügyi pert indít az SZFE-ről indoklás nélkül elküldött tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyógyszer tesztelésénél a szemaglutidot kapó emberek átlagosan 15 kilót fogytak. Most az a kérdés, hogy a testsúlycsökkenés fenntartható-e.","shortLead":"A gyógyszer tesztelésénél a szemaglutidot kapó emberek átlagosan 15 kilót fogytak. Most az a kérdés...","id":"20210211_etvagycsokkento_gyogyszer_elhizas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c164e0-1a34-4229-80b9-7956471198c8","keywords":null,"link":"/elet/20210211_etvagycsokkento_gyogyszer_elhizas","timestamp":"2021. február. 11. 13:17","title":"Étvágycsökkentő injekcióval vennék fel a harcot az elhízás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília aggasztónak nevezte a járványügyi számok lassú romlását az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A szociális intézményben lakók 23 százaléka kapta el a fertőzést a második hullámban.","shortLead":"Müller Cecília aggasztónak nevezte a járványügyi számok lassú romlását az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján...","id":"20210212_operativ_torzs_brit_varians_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a6cb5-0cdd-40f8-9d19-263d9a791e82","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_operativ_torzs_brit_varians_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. február. 12. 12:25","title":"Operatív törzs: Egyre több embernél mutatják ki a koronavírus brit variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el, egy ritka betegségben. ","shortLead":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el...","id":"20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e406841-8e0a-42d8-8692-f63eafcc1a77","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","timestamp":"2021. február. 11. 22:30","title":"Elhunyt Chick Corea jazz-legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","shortLead":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","id":"20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12c3bb7-5a8a-410f-94dc-2b39ec36c4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:20","title":"Müller Cecília: Már azok között is terjed a brit mutáció, akik nem jártak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Josep Borrellel, az EU külügyi főképviselőjével. Nem kizárt azonban, hogy a diadal pirruszi győzelemként vonul be Brüsszel és Moszkva kapcsolatának történetébe: nem biztos ugyanis, hogy jó ötlet megalázni azt, aki még párbeszédet akar folytatni Oroszországgal.","shortLead":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej...","id":"20210211_eu_orosz_feszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765f4948-c2bf-4bc8-85a7-47975e5d4116","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_eu_orosz_feszultseg","timestamp":"2021. február. 11. 18:01","title":"Moszkva úgy alázza az EU-t, hogy nem is ez állna érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik négy dalukat.","shortLead":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik...","id":"20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab41a10-e840-41a3-94fd-cf7449287b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Abszolút távolságtartó minikoncertet mutatott be az Audioshake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]