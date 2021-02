Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","shortLead":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","id":"20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0ec51-502e-40a3-a4d9-df44ce193d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Elfogadta a Médiatanács a Klubrádió hiánypótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal kísérletező cégbe.","shortLead":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal...","id":"20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8e76c-4c1e-45f5-b222-184a8720fa0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","timestamp":"2021. február. 17. 15:46","title":"Soros György milliárdokkal szállt be egy új akkumulátortechnológiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem lehet rajta számon kérni. ","shortLead":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem...","id":"20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a9bd6-2ade-4e1f-97f2-f8e8b4637f88","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","timestamp":"2021. február. 18. 20:22","title":"Elengedték az ellenzéki képviselő büntetését, amit a dudálós tüntetésen kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5","c_author":"BI","category":"elet","description":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le kell mondani a kötelező dolgokról és az osztályzásról is – hangzott el egy csütörtöki konferencián.

","shortLead":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le...","id":"20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e723f7f-0c53-4268-b4d2-387639da47d4","keywords":null,"link":"/elet/20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Létezik egy módszer, amellyel nem lenne annyira frusztráló hely az iskola sok diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal, a kilencvenes években ő állította elő a legjobb hamisítványokat, legyen szó útlevélről, igazolványról, jogosítványról vagy bármilyen okmányról. Megnyerő modora, jó kommunikációja megtéveszthette azokat, akik nem tudták, hogy ő Svéd, az alvilág egyik legjobb hamisítója. A magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatunk első része róla szól. ","shortLead":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal...","id":"20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b509ab-8a8b-4707-adcd-178edad2d7ca","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","timestamp":"2021. február. 17. 19:30","title":"A magyar alvilág legjobb hamisítója, a Svéd – Magyar svindlerek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca8d1b4-b769-47fd-8dd3-8cf22336d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatási hivatal minden eddiginél fejlettebb marsjárója elérte a vörös bolygót és a várakozásoknak megfelelően rendben le is szállt rá. Kezdődhet az egy évig tartó kutatás: volt-e élet a Marson?","shortLead":"Az űrkutatási hivatal minden eddiginél fejlettebb marsjárója elérte a vörös bolygót és a várakozásoknak megfelelően...","id":"20210218_nasa_mars_perseverance_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca8d1b4-b769-47fd-8dd3-8cf22336d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b5412-e47c-411c-b385-24194728338c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_mars_perseverance_marsjaro","timestamp":"2021. február. 18. 21:57","title":"Odaért a Marsra a Perseverance, ismét történelmet írt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3896152-cd7d-4790-a2e9-a44b59589f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, fertőzőbb-e, mint az eddigiek.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, fertőzőbb-e, mint az eddigiek.","id":"20210218_Norveg_varians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3896152-cd7d-4790-a2e9-a44b59589f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471453f4-d6c3-4d6c-b200-537d115a8521","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Norveg_varians_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 21:51","title":"Norvég variánsa is lett a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nem kell arra várnunk, hogy kiválasszanak, és nem kell ölbe tett kézzel reménykednünk, hogy egyszer csak ráérzünk, mi is a hivatásunk. A kreatív, alkotói létet mi választjuk magunknak, és a kreativitás ragályos - mutat rá Seth Godin Az alkotás rutinja című könyvében. Részlet.","shortLead":"Nem kell arra várnunk, hogy kiválasszanak, és nem kell ölbe tett kézzel reménykednünk, hogy egyszer csak ráérzünk, mi...","id":"20210218_seth_godin_az_alkotas_rutinja_reszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b4bf4-393d-42ba-8288-df0ebde0a110","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210218_seth_godin_az_alkotas_rutinja_reszlet","timestamp":"2021. február. 18. 19:15","title":"\"Ez a mi nagy esélyünk, hogy jobbá tegyük a dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]