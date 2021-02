Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ea014-a8e8-45f8-9038-b61b106c9920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Opel hajtott végre egy nemcsak pofátlan, hanem veszélyes manővert a Szerémi út egyik kereszteződésében.","shortLead":"Két Opel hajtott végre egy nemcsak pofátlan, hanem veszélyes manővert a Szerémi út egyik kereszteződésében.","id":"20210220_Ugy_hajtottak_at_a_piroson_hogy_a_hatalmas_forgalom_sem_zavarta_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ea014-a8e8-45f8-9038-b61b106c9920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b1b9f-08c4-4fc7-8081-59eb69634080","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_Ugy_hajtottak_at_a_piroson_hogy_a_hatalmas_forgalom_sem_zavarta_oket","timestamp":"2021. február. 20. 10:15","title":"Úgy hajtottak át a piroson, hogy a hatalmas forgalom sem zavarta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferraritól nemrégiben távozott F1-világbajnok új tulajdonost keres vörös szupersportkocsijának.","shortLead":"A Ferraritól nemrégiben távozott F1-világbajnok új tulajdonost keres vörös szupersportkocsijának.","id":"20210220_elado_vettel_alig_hasznalt_ferrari_enzoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6309b2-90c4-4ca8-9c66-8be0df2c2276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_elado_vettel_alig_hasznalt_ferrari_enzoja","timestamp":"2021. február. 20. 06:41","title":"Eladó Vettel alig használt Ferrari Enzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést a Virág Judit Galéria, amely mesés úticélokat ábrázoló magyar festményekről készített videosorozatot. Az ismeretterjesztő kisfilmek első két epizódja a hvg.hu-n debütál: a napsütötte San Remóba és a húszas évek pezsgő metropoliszába, Berlinbe kalandozunk el.","shortLead":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést...","id":"20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a260d3-1bed-4d2e-a062-03596f79b65d","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","timestamp":"2021. február. 19. 14:42","title":"Utaznánk, de nem engedik – az életet habzsoló festők képeivel kárpótolhatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","shortLead":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","id":"20210219_perserverance_landolas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0f9ab-2514-441f-8a8f-08f380607ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_perserverance_landolas_kozben","timestamp":"2021. február. 19. 20:16","title":"Landolás közben készült képet küldött magáról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal keltette életre a máig népszerű szoftvert.","shortLead":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal...","id":"20210219_doom_2_kartondoboz_papir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bd6af-cdf9-4d2b-aa38-58c41f94b97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_doom_2_kartondoboz_papir","timestamp":"2021. február. 19. 19:03","title":"Megcsinálták: a Doom II kartondobozokkal is játszható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","shortLead":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","id":"20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aacaf1-8517-4c0e-b259-b5a08eada7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","timestamp":"2021. február. 19. 10:03","title":"Van egy perce? Keressen rá a Perseverance szóra a Google-ön, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]